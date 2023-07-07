世界第2季合併營收季增二成 獲利可望提升

專業8吋晶圓代工廠世界（5347）今（7）日公布2023年6月合併營收31.45億元，月增約0.2%，但比去年同期減少42.8%；第2季合併營收98.54億元，略高於財測目標94到98億元上限，季增達20.4%。

世界累計今年上半年合併營收為181.41億元，年減37.3%。

世界稍早法說會對近期市況提出說明，強調經過劇烈庫存調整週期，加上總體經濟如通膨、戰爭、地緣政治等因素，公司保守審慎進行產能擴充，晶圓五廠將延後擴充4000片的月產能，預計明年初建置完成。

但世界已看到部分客戶本季對公司晶圓需求逐漸回升，第2季產能利用率可望提升約4%。法人預估隨營收和產能利用率回升，第2季獲利可望優於首季。