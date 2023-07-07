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生成式 AI 恐拉低駭客攻擊門檻 資安商急示警

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Fortinet 台灣區總經理吳章銘。Fortinet提供
Fortinet 台灣區總經理吳章銘。Fortinet提供

資安業者 Fortinet （NASDAQ：FTNT）台灣區總經理吳章銘指出，台灣作為全球製造業重鎮，加上地緣政治的影響，使智慧工廠持續成為駭客威脅的攻防熱區；且隨著生成式 AI 或相關應用的快速發展，更大幅降低駭客技術的學習難度，讓過去能力不足以發動攻擊的人能夠輕易跨越門檻，恐將導致中小企業遭逢的資安困境雪上加霜。

據了解，2023年上半年亞太地區製造業受到惡意威脅的次數高達 46.9 億次，相當於每分鐘就有近1.8萬次攻擊發生。而多數駭客皆以主動偵查技術尋找已曝險的網域名稱系統（DNS）服務，最常被駭客用於威脅製造業的攻擊手法則包含 Log4Shell 與雙倍脈衝星（Double Pulsar）等漏洞。

吳章銘指出，為確保產線營運不中斷，建議台灣製造業應佈建AI驅動的資安解決方案，透過人工智慧進行威脅分析，並採用誘捕技術與 SIEM/SOC 等高度整合且自動化的智慧平台，強化網路安全基礎，同時建立資安聯防的戰略思維，才能有效化解多維度的安全威脅。而這樣以「生態系」為核心進行資安部署的概念，對於資源有限的中小企業而言更是重要。

資安 製造業 駭客

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