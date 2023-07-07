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資服表現靚 虎門6月營收雙增、創同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
資服業者虎門公布6月財報，單月營收雙增、創同期新高。（擷取自官網）
資服業者虎門公布6月財報，單月營收雙增、創同期新高。（擷取自官網）

資訊服務商虎門（6791）昨（6）日公告6月營收5,363萬元，創今年單月新高，年增16.33％；累計前6月營收2.66億元，成長14.53％，單月及累計營收連續4個月創下同期新高。受惠於GPU強大的平行運算能力，能快速處理複雜及龐大計算量的模擬和分析，CAE工具得以更加發揮功能，也刺激CAE需求進一步成長。

虎門指出，半導體產業需求強勁，工業產品設計開發與生產品管對CAE模擬分析工具需求持續成長，帶動6月營收走高，隨著市場擴大以及軟硬體整合解決方案貢獻提升，下半年進入傳統旺季，預期營收將繼續保持成長。

虎門表示，現今產品設計愈趨複雜且精密度增加的趨勢下，公司CAE業務持續穩定成長，虎門掌握流場散熱、結構、高低頻電磁場等多重物理解決方案，並持續增加量測設備、CAE搭配伺服器、工業4.0等軟硬體整合銷售，提供客戶完整解決方案。

虎門近兩年業績連創新高，今年繼續保持營收雙位數成長，顯見CAE市場擴大趨勢與公司布局策略的雙重效益發酵。隨著全球供應鏈重組，台灣不僅為全球半導體重鎮，也在AI、電動車、低軌道衛星等未來新興產業扮演重要角色，台灣已成全球重要研發基地，CAE市場仍有十足潛力。

營收 半導體

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