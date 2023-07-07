AI行情失色？廣達、緯創高管駁傳聞　雲端運算仍最夯

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
5G國家隊將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區。記者吳康瑋／攝影
5G國家隊將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）今（6）日攜手台灣大哥大公布將打造全台首座5G古蹟智慧園區。並將導入廣達旗下伺服器大廠雲達的雲端運算能力，讓整項計劃更完善；面對市場傳出AI退燒的傳聞，雲達總經理楊麒令力駁傳聞，強調AI絕無退燒，已有許多企業採用，未來市場只會越來越大。

緯創執行副總經理沈慶堯指出，其實目前市場對雲端算力的需求都非常的大，綜觀目前整個領域中，最熱的議題仍然是雲端運算方面的題材，他期滿透過各種應用專案，可以讓市場對AI更加熟悉，他相信整個市場很快就會起來。

楊麒令透露，目前微軟系統已經串連起許多服務公司，這些企業將透過租用這些專案，進而大量採用AI應用產品，未來AI市場只會持續向上，就算討論度降低、需求也不會降低，他預估，該系列產品在成長速度上，也會比一般的產品快，預期可達倍數成長空間。

緯創今日攜手台灣大哥大及合作夥伴於松山文創園區宣布，將於明年第二季落成全台第一座世界級古蹟智慧園區，並將台哥大專頻專網導入古蹟園區，結合緯創提供的「AR虛擬人物互動與即時導航服務」，以AI人工智慧技術為基礎，整合七項智慧科技應用服務，打造一個融合古蹟、文創、科技的多樣化智慧古蹟園區。

緯創指出，這次合作案希望能為台灣帶來更多創新和前瞻性的科技應用服務，不僅提升參觀遊客的服務品質，更將數位轉型和AI應用服務整合的經驗推廣至國內外的文創園區，加強收集、整合與分析各項營運指標，供營運決策參考，以增加服務效率及經濟效益，達成永續營運，同時推動古蹟保護和文創產業的結合，為台灣的重要文化保存注入科技的新活力。

左起台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝、雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
左起台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝、雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
緯創執行副總沈慶堯。記者吳康瑋／攝影
緯創執行副總沈慶堯。記者吳康瑋／攝影
5G國家隊將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區。記者吳康瑋／攝影
5G國家隊將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區。記者吳康瑋／攝影
左起緯創執行副總沈慶堯、台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝、雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
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AI 古蹟 緯創

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