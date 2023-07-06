台股下跌294點、跌點為今年最多 國家隊護盤74.37億元
加權指數今（6）日下跌294或1.73%，收在16,762點，單日跌點創下今年來最大，三大法人合計賣超458.68億元，好在以八大公股行庫為首的國家隊連三買，合計買超121.35億元，抵禦賣壓調節。
八大公股行庫今日買超74.37億元，是今年以來第三大量，單日買超金額為3月15日以來最多。其中，銀彈集中在買超台積電（2330）買超13.85億元，其次為欣興5.01億元、鴻海3.83億元，排第三，此外還有緯創3.82億元、台塑2.75億元、元大台灣50達2.26億元、廣達2.14億元、緯穎2.03億元。
台股以長黑K再度跌破萬七支撐，加上台幣走貶呈現股匯雙殺，且外資在期貨部位，採取多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,127口，留倉部位轉為淨空單1,738口，短線有轉弱疑慮。
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