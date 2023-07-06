黃仁勳：AI將為全球氣候模型帶來重大影響
NVIDIA執行長黃仁勳於7月3日在地球虛擬化引擎計畫柏林峰會主題演講分享，人工智慧和高速運算將協助研究人員實現突破性的氣候研究成果。他提及NVIDIA與氣候研究人員和政策制定者合作的Earth-2計畫，並概述了氣候研究人員實現研究目標所需的三個奇蹟；包含能以高解析度快速模擬氣候、能預先計算大量數據、和用NVIDIA Omniverse以互動方式視覺化所有數據。
全球氣候研究機構也正追求高能源效率，NVIDIA GPU強大功能的超級運算，NVIDIA的GPU對全球正在使用的天氣模型產生了重大影響，可將效能提升至24倍、改善能源效率並降低成本與空間需求。與傳統方法相比，NVIDIA基於人工智慧的天氣預測模型FourCastNet提供具有競爭力的準確性，且速度更快、能效更高。
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