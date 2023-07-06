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穎崴第2季走出低谷 迎接下半年營收增溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌（左）及副總經理陳紹焜。記者劉學聖／攝影
穎崴董事長王嘉煌（左）及副總經理陳紹焜。記者劉學聖／攝影

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（6）日公布6月合併營收達3.8億元，月減2.7%，年減少32.1%；第2季合併營收為10.17億元，季增0.8%，年減3.8%；累計上半年合併營收達20.25億元，較去年同期成長9.0%。

穎崴表示，歷經上半年的景氣低谷，產業緩慢復甦中，然隨著AI人工智慧、HPC（高效能運算）等高頻、高速測試需求帶動下，下半年有望優於上半年。

穎崴預定7月11日除息，每股配發22元，股款將於8月3日發放。

穎崴進一步指出，半導體產業仍進行庫存調整，但品牌廠的新規格、新產品陸續開出，將帶動後續營運增溫。公司持續在全球與重要IC設計公司及封測大廠合作，包括AI、HPC、GPU、車用晶片及各類不同架構處理器 (Processor) 等高階產品共同研發，掌握測試介面需求先機。

全球總體經濟仍不明朗，供應鏈庫存去化未結束，景氣尚未明顯回溫下，穎崴將密切關注市況，審慎應對營運，與策略客戶保持緊密合作，為新的產品測試做好準備。

穎崴 營收 半導體

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