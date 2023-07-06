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鴻海董事長劉揚偉訪問夏普 為夏普轉虧為盈奠定基石

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉赴日本夏普總部訪問。讀者／提供
鴻海董事長劉揚偉赴日本夏普總部訪問。讀者／提供

鴻海（2317）董事長劉揚偉7月3日至5日訪問夏普(Sharp)堺市總部，訪問目的主要是了解夏普現狀並進行意見交流，其中包含夏普總部及各事業單位的現況， 並透過與全體員工座談會，了解員工們對夏普的觀點及建議。

供應鏈人士表示，劉揚偉此行在進一步親自了解夏普的企業文化和經營理念、各事業單位業務領域，以及未來發展的方向，並鼓勵夏普能夠繼續成為一家不斷創造優質產品、服務和解決方案的科技品牌企業。

在這三天的訪問裡，劉揚偉與夏普總部及各事業單位負責人就「夏普的未來」、「品牌事業和零組件事業的發展方向」、「日本市場與全球市場的定位」、「夏普和鴻海的關係」等主 題進行意見交流。最後一天的座談會上，約 150 名員工出席，會中員工提出許多建議和問題， 也進行多方面的意見交流。

供應鏈人士透露，劉揚偉表示：「夏普目前處於非常重要的階段，每當我想到夏普的未來前景時，腦海裡浮現的是夏普獨特具有魅力的技術資源。這次的員工座談會，我深刻地感受到夏普第一線員工的熱情，我也相信夏普深厚的技術資源，加上同仁共同努力一定能夠幫助夏普，再次取得成功。與此同時，我也期許大家能集結眾人智慧，加快技術開發速度， 強化內外部的信任，克服目前的困難，重拾夏普品牌光榮。」

最後，鴻海將持續支持夏普未來的發展，並實現彼此的最大綜效。

鴻海2023年第1季稅後純益128.25億元，是2008年金融風暴以來同期次低，季減68%，年減56%。鴻海指出，主要是認列轉投資夏普投資損失173億元。

鴻海先前表示，此次夏普提列減損金額龐大，為維護鴻海股東權益，鴻海已經以大股東身分，正式行文給夏普，要求夏普提出重大虧損說明與因應改善方案，必要時會要求調整夏普管理團隊、改善營運。

鴻海董事長劉揚偉赴日本夏普總部訪問，並與中階主管座談。讀者／提供
鴻海董事長劉揚偉赴日本夏普總部訪問，並與中階主管座談。讀者／提供

夏普 鴻海 劉揚偉

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