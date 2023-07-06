首度入選富時永續新興市場指數 元太綠色營收占99.98%

在「獲利與永續齊步並進」的理念下，全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（6）日宣布首次入選「富時永續新興市場指數（FTSE4 Good Emerging Index）」成分股，同時也連續第3年獲頒亞洲企業社會責任獎（The Asia Responsible Enterprise Awards, AREA），永續成果接連受到國際機肯定。

元太科技繼納入「特選上櫃ESG 30指數」、「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」、「MSCI全球標準指數」、「DJSI道瓊永續指數」等多項國內外指數後，今年首次列入富時永續新興市場指數，亦是顯示器產業唯一於富時羅素的ESG及綠色營收評比中同時取得優異成績的公司。

富時永續指數（FTSE4 Good Index Series）成立於2001年，依據富時羅素建構ESG數據模型（ESG Data Model）評選ESG表現優異的公司列入成分股，以作為責任投資人之投資標的及依據。新興市場指數則在2016年啟動，每半年調整， 2023年富時新興市場指數共選出91家台灣公司。

富時羅素ESG資料模型涵蓋環境、社會及公司治理三大面向，深入至氣候變遷、勞動基準及反腐敗等12項內容，元太科技於各大面向之評級成績皆有顯著之進步，除領先全球業界平均水準亦名列前茅，因此首獲列入指數。

此外，依據富時羅素的綠色營收分類法則（Green Revenue Classification System），元太科技2021年營業收入99.98%評比為綠色營收，代表電子紙具備高度環境友善綠色效益。富時羅素的綠色營收分類法則高度對應歐盟永續金融分類標準（EU Taxonomy），也對於元太科技所提供之環境正向產品多所肯定。

在環境面，元太科技加入RE100、EP100及承諾SBTi，宣示2030年達100%再生能源使用，2040年能源生產力翻倍並達淨零碳排。元太科技的能源使用進程，目標於2025年達40%再生能源使用、2030年達100％再生能源使用，同時2040年的能源生產力較2018年基準年倍增。

在淨零減排的目標上，元太科技的減碳路徑計畫於2030年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量較2021年基準年減少80%、範疇三溫室氣體放量減少25%，2040年則達範疇一、二及三之溫室氣體淨零排放。而實際成果，2022年已達全球21%使用再生能源，超越原本設之10%目標；能源生產力更已較2018年基準年增加108%，提前達成承諾之2040年能源生產力倍增目標；範疇一及二之溫室氣體排放2022已較2021年基準年減少13%、排放營收密集度更減少高達43%。

元太科技對於永續發展不遺餘力積極努力，近日亦連續第2年獲得英國金融時報及國際研究調查機構Statista合作評選出之亞太氣候領袖（Asia-Pacific Climate Leader）企業之一。

同時，元太科技連續第3年獲頒亞洲企業社會責任獎 （AREA） 之「綠色領導獎」，該獎項由亞洲企業商會（Enterprise Asia）籌辦。AREA 2023年吸引亞洲19個國家、260家企業以378件專案參賽，獎項著重產品對環境的綠色效益，元太科技以太陽能驅動的電子紙公車站牌專案獲得評審青睞。

該專案發掘當城市在智慧化的浪潮中，引入更多聯網設備，卻需要電力系統更廣泛的支持。當公車站牌採用電子紙為顯示介面，並且搭配太陽能充電裝置，完全採用綠色能源供電，便可建構一個百分之百採用再生能源且無碳排的公車站牌資訊系統，為城市創造高度的減碳效益。

以台灣主要城市建置的公車站為例計算，若6.4萬座公車站均導入32吋太陽能智慧電子紙公車站牌解決方案，持續使用5年，相較於採用32吋TFT-LCD液晶站牌約可幫助台灣減少20萬公噸的CO2排放量。以2022年台灣研議中碳費每公噸10美元計算，電子紙公車站牌相比液晶螢幕站牌所帶來碳價效益，預計超過新台幣5,500萬元。