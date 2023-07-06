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郭台銘支持經費 為宜蘭蘇澳蓬萊國小棒球隊加油打氣

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
郭台銘為宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小棒球隊加油打氣。擷取自郭台銘臉書
郭台銘為宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小棒球隊加油打氣。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（6）日在臉書貼文表示，宜蘭縣蓬萊國小少棒隊在最近的全台12支代表隊比賽中脫穎而出，勇奪冠軍，有資格代表台灣參加貝比魯斯世界少棒大賽，然而遇到經費不足的問題。

他說，我在幾天前透過永齡基金會得知接獲此消息，十分關心孩子們是否能順利成行，特別請基金會支持所有的經費缺口，多出的經費，將作為球員額外的生活費。

他指出，今天一早，我看到有「國防部長」之稱，美國職棒大聯盟紅襪隊張育成 Yu Chang，也轉貼蓬萊國小少棒隊的消息，再度想起張育成在世界棒球隊經典賽的精采表現，那樣的激情與振奮，在腦海又重演了一次。

他表示，台灣選手是那樣的打拚與努力，值得我們多珍惜、多鼓勵。蓬萊國小少棒隊目前在日本參加北海道網走交流賽，請各位為這群孩子加油打氣，祝福他們都能赴美國貝比魯斯圓夢，打出最好的成績！

美國 國防部 大聯盟

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