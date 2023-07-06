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輝達可能將部分AI GPU訂單外包三星

集微網／ 集微網

集微網報導 7月5日，據Digitimes報導由於台積電產能供應日益緊張，輝達正在考慮將部分 AI用GPU代工訂單外包給三星電子。韓國媒體Chosun Biz援引當地半導體行業消息人士的話說，輝達正在與三星就芯片代工事宜進行談判，雙方將基於最先進的工藝進行性能驗證討論。

據悉，為了應對AI用GPU需求的快速激增，輝達可能會與三星合作，以減輕供應短缺的風險。如果三星的3nm試驗產品通過性能驗證並且其2.5D先進封裝技術滿足輝達的要求，三星可能會從輝達獲得部分訂單。因此，除了3nm測試芯片獲得性能驗證外，三星的先進封裝技術能否滿足輝達的要求，也是決定雙方潛在合作的一個關鍵因素。

隨著人工智能相關服務的興起，GPU的需求持續增長。據瑞銀分析師估計，ChatGPT的早期版本可能需要多達10000個GPU。而馬斯克估計，更新版本需要原來的三到五倍。目前，AI用GPU市場主要由輝達和AMD主導，但在驅動 ChatGPT 等大型語言模型（LLM）的AI GPU方面，輝達的市場份額超過90%。自今年年初以來，輝達的市場份額增加2200億美元。

過去，三星也曾經為輝達完成過GPU訂單，包括在2020年使用 8 納米工藝生產GeForce RTX30系列顯卡GPU。在此之前還製造過14nm移動GPU芯片。然而，輝達目前所有支持ChatGPT和其他AI應用的旗艦A100和H100 GPU都是由台積電代工生產的。

ChatGPT 台積電

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