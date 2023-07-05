安碁資訊營收「3高」 股票分類調整至「數位雲端」類股

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690） 今 （5）日公布今年6月營收，6月單月、第2季及上半年皆繳出雙位數成長佳績，並皆交出同期新高紀錄。此外，安碁資訊配合櫃買股票分類，由資訊服務類股轉入數位雲端產業類股。

安碁資訊公布今年6月營收1.7億元，月增22.71%、年增17.48%，為單月同期新高，單月歷史第2高，僅次於2022年12月的1.77億元；安碁資訊今年第2季營收4.47億元，季增11.19%、年增14.26%，為同期單季新高；累計安碁資訊今年上半年營收達8.49億元，年增13.12%。

因應國際新興產業發展趨勢及政府推動的重點產業，櫃買中心每年會依上及興櫃公司的營運業務性質，定期檢視公司是否應調整適當的產業類別。今年度隨著產業發展趨勢，櫃買中心新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等四大產業掛牌類別，自今年7月3日起實施。櫃買中心調整產業類別，主要是期望具特色之上櫃公司發揮群聚效應，有助於投資人聚焦新經濟發展趨勢、掌握新興產業脈動。

安碁資訊由資訊服務類股轉入數位雲端產業類股，本次股票調整主要是依據櫃買中心的規劃，調整至數位雲端類股的上櫃公司共有13家，原產業類別為電子商務者，將自動歸入數位雲端類股，無須另外申請轉類。安碁資訊是唯一轉類在數位雲端類股的資安技術服務業者。安碁資訊雖轉入數位雲端產業類股，但交易方式及證券代碼不變，不影響投資人進行交易或查詢。

隨著雲端時代的來臨，彈性的雲端資源與各種先進的雲端應用服務，驅動企業在數位轉型下對雲端安全的重視。安碁資訊強調，有鑑於資訊安全是雲端數位服務的基礎，保護企業系統、網路安全、消費者交易安全以及個資的隱私，不論是自建、代管的IT伺服主機，還是雲端服務的虛擬主機與網路配置，都需要有7x24的資安監控，企業若突遭網路攻擊，對於資安事件的鑑識以及緊急應變處理，就需要像安碁資訊有即時處理能力的專業資安服務商，絕非一般系統整合商或是軟體代理商僅靠維護的方式就可以處理資安事件，若因處理不當，反而在資安事件發生後徒增系統回復時程風險和鑑識難度。

企業想透過數位轉型提升競爭優勢，安碁資訊呼籲企業使用雲端服務之際，應該找個信賴可靠的資安服務業者共同協作，建構完善的安全機制，防禦惡意駭客攻擊，降低營運風險，打造企業永續發展的營運量能。