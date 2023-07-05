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佳世達營運呈現復甦態勢 6月、第2季營收皆增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）今（5）日公布今年6月營收，較上月成長10%，佳世達表示，第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，佳世達第2季營收季增3%。

佳世達公布6月合併營收189億元，較去年同期減少20%，較上月成長 10%。累計第二季合併營收521億元，比去年同期減少17%，比第一季成長3%；上半年合併營收1,026億元，較去年同期減少17%。

在各項事業表現方面，佳世達表示，第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，醫院營運表現健康。

此外，佳世達近期獲得「2023亞洲企業社會責任獎」二項殊榮肯定，明基佳世達集團上月參加的台北國際電腦展COMPUTEX業績持續發酵，而明基三豐旗下華鋒科技看準寵物高齡化趨勢，也將在7日登場的台北寵物用品展推出寵物居家照護產品，幫助毛小孩和毛孩家長健康愉快相伴到老。

佳世達 營收 寵物

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