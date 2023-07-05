深耕產業半世紀 蔡總統讚工研院「臺灣之光、國人驕傲」

工研院今（5）日舉辦50周年院慶，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、經濟部部長王美花皆肯定工研院以科技創新帶領臺灣產業轉型升級，為臺灣經濟與產業發展做出重要貢獻。走過半世紀，工研院一步一腳印，在政府的支持，以及歷任董事長及院長的帶領下，工研院扮演產業的創新引擎，帶動一波波產業發展，協助臺灣從科技的追隨者到創新者，在每個產業轉型發展的轉捩點，都有工研院的角色與貢獻。工研院已躋身為國際級研發機構，名列全球百大創新機構，面對下個50年的挑戰，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大應用領域，超前部署臺灣產業的未來，提升產業及國家的競爭力，幫助臺灣產業打世界盃，邁向永續創新的未來。

總統蔡英文特別參觀「深耕產業 創新未來」特展，對於工研院科技的創新表達支持，並見到相關技術已陸續投入產業應用、達成豐碩成果表達正面肯定。像是全球首創的「我視AI魚缸」，不僅實際互動了解應用，更說這項技術「很有用、很有意義」。此技術今年勇奪「消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）」，更被頂尖科技媒體Interesting Engineering報導為5大創新科技之一，已與國立海洋科技博物館合作。在見到可應用於寵物呼吸心跳偵測的 「iPetWeaR智慧寵物項圈」技術時，行政院政務委員暨國科會主委吳政忠也指出，可提供總統的寵物使用。此外，總統也參觀工研院史料文物館的揭幕儀式，對於工研院一路走來對產業發展的貢獻給予肯定。

總統蔡英文致詞時表示，今天是工研院成立50周年的日子，半世紀以來工研院從無到有，一步一腳印，帶領臺灣從勞力密集的產業結構，轉變為技術導向的高科技大國，奠定臺灣半導體產業的發展基石，其他還有資通訊、光電顯示、碳纖維腳踏車等，許多臺灣在世界上締造第一、取得領先地位的產品，最初都是來自於工研院的投入。50年前工研院在動盪的局勢中誕生，50年後工研院已經是世界級的應用科技研發機構，也幫助臺灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。一路走來，工研院獲得許多國際榮耀，是臺灣之光，也是國人驕傲，這一切要歸功於先進們一棒接一棒的努力，要特別感謝工研院歷屆董事長與院長，扮演產業發展總舵手，為國家培養科技人才，帶領產業升級轉型蓬勃發展，也感謝每位院士對產業及國家的重要貢獻。

現在工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，是工研院的發展重點，包括智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會四大面向。像是長照議題，工研院整合資通訊技術應用在長者照顧，也和國家衛生研究院合作建立健康風險評估模型。因應生成式AI（Generative AI）帶給產業的影響，工研院今年也組成跨領域策略小組，探討AI人工智慧產業應用與法規。每個時代有不同挑戰，在時代轉變的關鍵點，工研院都能扮演很重要的關鍵角色，期許工研院能持續走在時代尖端，幫助臺灣掌握先機，強化國際競爭力，讓臺灣之光繼續閃耀世界。

工研院董事長李世光表示，50年前的今年，在政府的支持下工研院成立，是國內第一個產業科技研發機構，率先投入積體電路的發展，後續帶動半導體、資通訊、材料與化工、機械、生醫、綠能等新興產業發展，締造輝煌成果，並為產業培育出一代又一代的科技人才擴散能量，可以說在每個不同年代的技術發展歷程中，都有工研院的投入與貢獻。我們特別將這些重要的史料及文物收集，建置史料文物館，並在今天揭幕，希望能對臺灣產業發展留下重要的紀錄，藉此激勵工研人堅持使命、創新傳承，持續帶動產業發展，創造經濟與社會的價值。

走過半世紀，工研院累積許多創新成果，包括7度名列「全球百大創新機構」，連續15年榮獲50項「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」，連續7年榮獲12個「愛迪生獎」，連續6年榮獲10個CES創新獎等，這些國際獲獎榮耀顯示，工研院的創新技術不但已投入產業，帶動產業與社會效益，工研院已成為國際級的研發機構，具有國際影響力。

為超前部署臺灣產業的未來發展，工研院院長劉文雄表示，過去50年，工研院在產業轉型發展扮演重要角色與貢獻；面對未來，我們更要幫助產業從技術創新走向價值創新。為更聚焦市場導向的研發，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」為解決方案，投入智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會四大應用領域的發展，並大力推動淨零轉型、數位轉型，為產業儲備淨零時代的競爭力，成為產業最重要的夥伴，為臺灣的未來鋪路。同時長期深耕經營美國、英國、日本、歐洲等創新夥伴關係，鏈結全球重點國家或區域之科技合作平台，以科技深化臺灣是國際可信任夥伴，攜手產業進軍國際市場，壯大臺灣科技研發實力。

今天的院慶有三大特點，包括：第一，來自各方祝福，歷任董事長、院長、院友及產業貴賓上百人「回娘家」，包含台積電（2330）創辦人張忠謀、總統府資政林信義等，以及美英日駐臺代表、捷克科學院、日本產業技術綜合研究所（AIST）、德國弗勞恩霍夫爾協會（Fraunhofer）等全球頂尖研發機構祝賀工研院。第二，完整文物收藏，國內近50年來最完整的臺灣科技產業發展史料文物館正式揭牌，收藏7大產業領域、逾百件珍貴研發成果，如1976年臺灣第一顆自行設計的商用積體電路、1983年臺灣第一具工業機器人ITRI-E、1996年全球第一片2L軟性印刷電路板等；特別的是史欽泰院士捐贈赴美RCA受訓時期的史料、盧志遠院士捐贈微米製程技術發展全程計畫文物、林垂宙前院長捐贈推動制度及府院報告史料、陳式千前協理捐贈工研院1992年參與聯合國永續高峰會報告書。

第三，創新科技慶生，展示臺灣最大的小間距MiniLED曲面顯示器打造出的「生日祝福樹」，典禮中更展出全球首創「即時高擬真3D互動系統」，不用戴特殊眼鏡，就創造出立體的3D視覺效果。