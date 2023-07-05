基隆市政府與華碩簽署MOU 共同推廣STEAM及AI啟蒙教育

基隆市致力推動智慧教育。基隆市秘書長方定安與華碩（2357）機器人暨智慧應用事業部總經理王恆聰昨（4）日在基隆市共同簽署合作備忘錄，未來華碩將導入科技專業人才及創新教育機器人進入校園，透過雙方合作推廣STEAM及AI教育，推動師資培訓課程、讓學生實際體驗PINBO機器人，為智慧教育奠定啟蒙基礎，激發學生在科技領域的學習與創意，打造無法取代的創造力與AI應用能力，增加數位時代競爭力。

基隆市近年積極引入外部資源推動智慧教育，這次與華碩合作，以華碩開發且榮獲2023 COMPUTEX Best Choice Award的PINBO機器人為主軸，在本市開設機器人種子教師培訓課程。透過實際體驗鼓勵教師發想創新教學設計，進而引導學生運用豐富的機構零件進行創作，讓大小朋友都可以在玩樂中學習程式設計、在體驗中創作，自然地培養並激發運算思維與跨領域問題解決能力，發揮教學與學習的無限創意。雙方更同意在試辦培訓過後，研議與本市每年都會舉辦的基優盃Scratch競賽結合，透過競賽激發學生更大的學習動力。

記者會現場也可以看到PINBO機器人進行的簡單展演，透過獨家可程式化的RFID指令卡，結合桌遊設計的遊戲任務卡，提供從基本到進階的挑戰關卡，讓使用者隨時隨地在不插電的玩樂中學習、體驗中創作。

王恆聰總經理指出，華碩對科技懷抱熱情，在追求品質成長之外，更注重於將科技領域的專長專業融合教育、回饋社會。希望透過這次合作，為基隆市師生帶來啟發，一起為臺灣培育下一代人才。

方定安秘書長表示，未來是智慧產業的時代，智慧教育向下扎根有助於學生提早打開視野，在接軌國際時能更有優勢。感謝華碩願意在基隆投入資源讓基隆的孩子能提早學習STEAM及AI，相信借重華碩於資訊科技領域的專業，一定能增加基隆學子於國際上的競爭力。