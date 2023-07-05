力積電擬攜手SBI在日建12吋廠 攻AI邊緣運算商機

晶圓代工廠力積電（6770）與日本SBI控股株式會社（SBI）今（5）日達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產、官資源，共同參與日本強化半導體供應鏈的發展計畫。力積電董事長黃崇仁表示，力積電是唯一具備記憶體與邏輯技術能力的專業晶圓代工公司，將以自行開發之22/28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer)技術，以滿足未來AI邊緣運算所產生的多重應用。

據悉，這項協議是由黃崇仁與SBI董事長北尾吉孝於東京簽訂，雙方未來將在此協議框架下，共同設立籌備公司，並透過該公司陸續展開12吋晶圓廠相關的規劃及建廠作業。

日本政府在2021年6月制定半導體、數位產業戰略，表明在日本國內重建半導體完整供應鏈的必要性。 北尾吉孝指出，2030年世界半導體市場規模將達到100兆日元，此刻日本企業與在全球半導體產業中處於領先地位的台灣企業合作，是日本振興半導體產業的絕佳時機。

黃崇仁指出，力積電是唯一具備記憶體與邏輯技術能力的專業晶圓代工公司，將以自行開發之22/28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，以滿足未來AI邊緣運算所產生的多重應用，同時補強本土車用晶片的缺口。

另外，透過SBI與日本產、官、學各界發展更深入的合作關係，參與振興日本半導體供應鏈，進一步推進力積電的產銷國際化。