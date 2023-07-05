快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

力積電擬攜手SBI在日建12吋廠 攻AI邊緣運算商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
晶圓代工廠力積電與日本SBI控股株式会社（SBI）今日達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，董事長黃崇仁出席。照片／公司提供。
晶圓代工廠力積電與日本SBI控股株式会社（SBI）今日達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，董事長黃崇仁出席。照片／公司提供。

晶圓代工廠力積電（6770）與日本SBI控股株式會社（SBI）今（5）日達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產、官資源，共同參與日本強化半導體供應鏈的發展計畫。力積電董事長黃崇仁表示，力積電是唯一具備記憶體與邏輯技術能力的專業晶圓代工公司，將以自行開發之22/28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer)技術，以滿足未來AI邊緣運算所產生的多重應用。

據悉，這項協議是由黃崇仁與SBI董事長北尾吉孝於東京簽訂，雙方未來將在此協議框架下，共同設立籌備公司，並透過該公司陸續展開12吋晶圓廠相關的規劃及建廠作業。

日本政府在2021年6月制定半導體、數位產業戰略，表明在日本國內重建半導體完整供應鏈的必要性。 北尾吉孝指出，2030年世界半導體市場規模將達到100兆日元，此刻日本企業與在全球半導體產業中處於領先地位的台灣企業合作，是日本振興半導體產業的絕佳時機。

黃崇仁指出，力積電是唯一具備記憶體與邏輯技術能力的專業晶圓代工公司，將以自行開發之22/28奈米以上製程及晶圓堆疊（Wafer on Wafer）技術，以滿足未來AI邊緣運算所產生的多重應用，同時補強本土車用晶片的缺口。

另外，透過SBI與日本產、官、學各界發展更深入的合作關係，參與振興日本半導體供應鏈，進一步推進力積電的產銷國際化。

晶圓代工廠 日本 半導體

延伸閱讀

彭博：力積電將攜手SBI 在日本蓋晶圓廠

陸學者：1972年美日移交琉球「施政權」而非「主權」

核處理水擬入海 日外相擬會中韓外長尋求理解

兩艘俄艦航經釣島周邊海域 日本防衛省警戒監視

相關新聞

英業達砸近7億赴泰設廠 背後3大盤算曝光：為何人口更多的越南缺工？

泰國究竟是哪裡好？當台灣電子大廠苦於生產基地增加，帶來的管理難度上揚與成本升高時，英業達仍然堅持前往泰國，花近7億元投資設廠，它背後的打算是什摩？

群電6月營收33.22億元 月增3.7%

電源大廠群電（6412）公布6月合併營收33.22億元，月增3.7%，年減8.1%。第2季合併營收達92.70億元，季增...

彭博：力積電將攜手SBI 在日本蓋晶圓廠

彭博資訊報導，SBI控股公司執行長北尾吉孝表示，SBI將和台灣力積電設立一家合資公司，取得融資並在日本興建一座晶圓廠。

iRent「以人為本」持續創新 滿足多元移動需求獲肯定

iRent以顧客為核心持續推動創新服務，獲獎肯定，體現iRent卓越的服務品質與產品魅力。和雲行動服務 (iRent) ...

獨家／網家再爆Metoo爭議 高層離職、女CEO下午親上火線說明

網家小編近期在臉書粉絲頁拿近期演藝圈梗，寫「白人哥」對話被網友罵到臭頭，雖然立刻將貼文下架，但衍生出新事件。當天疑似相關...

力積電擬赴日建晶圓代工廠 今與SBI簽署意向書

力積電（6770）今（5）日與日本SBI控股株式會社（SBI）達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦