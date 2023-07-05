iRent「以人為本」持續創新 滿足多元移動需求獲肯定

iRent以顧客為核心持續推動創新服務，獲獎肯定，體現iRent卓越的服務品質與產品魅力。和雲行動服務 (iRent) 董事長謝富來表示，iRent秉持「以人為本」的經營理念，以全臺規模最大的萬輛汽機車車隊服務超過150萬名會員，並重視使用者體驗，從顧客角度設計多元的服務與功能，持續創新及優化，打造最受信賴、優質的金牌服務，及以和泰集團發展MaaS (Mobility as a Service) 「移動即服務」的關鍵角色繼續前進。

iRent在2023年持續發展多元服務，貼近消費者需求，針對不同消費族群與使用情境朝三大策略方向前進，增進iRent機車差異化服務，iRent持續精進服務內容，滿足用戶需求。並致力建構完善的用車支援體系，為消費者打造移動生活圈，成為智慧城市發展的重要的建設。

考量iRent機車的多種使用情境，以及不同用車客群的背景輪廓，針對18~25歲的學生或社會新鮮人等小資族群，推出iRent機車「SO YOUNG」專案，讓年輕用戶可以用車更無負擔。對於有旅遊需求或較長時段用車的用戶，推出機車「時時好騎」時租服務與「iRent機車同站租還」，讓客戶可依照自身需求，選擇更實惠的最適方案，並提前規畫行程。

貼近民眾，建構移動生活圈，提升iRent服務在民眾日常、公務或旅遊移動生活中的附加價值與多樣性。透過iRent「專屬車」導入社區住宅或進駐企業園區與商辦大樓，帶來更貼近用戶、更方便的用車情境，成為住戶獨享的新一代優質公設與最佳商務移動解決方案。並聯手樂園、景點、飯店與旅遊平台等各大觀光資源，提供民眾多元旅遊優惠，打造旅遊生活圈。

打造最佳使用者體驗，iRent持續洞察民眾需求點，透過客服系統、手機APP等多元管道蒐集用戶使用回饋。針對用戶在「車輛狀況」與「路邊租還服務的取還車」兩項關注議題推出新功能。透過「車況情報」讓用戶可查看或回報車輛狀態，優化下一位用戶使用體驗。「調度停車場 取還輕鬆找」的新功能協助解決用戶租還車與停車問題，在APP顯示與操作上更直覺也更便利，大幅提升路邊租還服務的用車體驗。