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磊山保經助進國際 贊助傳說對決電競戰隊 BRO Esports

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
磊山保經在今年度與《傳說對決》職業戰隊BRO Esports（以下簡稱BRO戰隊）進行品牌合作，除了贊助經費前進國際賽事，更為選手們提供保險專業規劃與諮詢。 照片提供／磊山保經
磊山保經在今年度與《傳說對決》職業戰隊BRO Esports（以下簡稱BRO戰隊）進行品牌合作，除了贊助經費前進國際賽事，更為選手們提供保險專業規劃與諮詢。 照片提供／磊山保經

根據人力銀行一項「夢幻職業」調查指出，電競選手位居男性新鮮人夢幻工作第三順位，排序在「YouTuber」及「工程師」之後。在3C普及化後，手遊及電競產業，已成為具有龐大的產值與商機的產業，在2023杭州亞運也將電競列為正式競賽項目，代表電競已成為許多年輕人追求夢想、實現自我的管道之一。

為鼓勵台灣的電競隊在國際賽事發光發熱、成為台灣之光，磊山保經在今年度與《傳說對決》職業戰隊 BRO Esports（以下簡稱BRO戰隊）進行品牌合作，除了贊助經費前進國際賽事，更為選手們提供保險專業規劃與諮詢，協助選手站上國際舞台勇奪榮耀、桂冠加身，讓世界看見台灣。

磊山保經業務總經理林世德指出，本次磊山保經會與 BRO戰隊 攜手合作，主要看見這些年輕選手勇敢追夢、實現自我的精神，面對高壓賽事挑戰仍沉著以對、積極奮鬥。磊山保經相當欽佩選手們的付出與努力，想作為他們揮汗練習的後盾、競賽奪冠的助力。

因此，從保險本業出發，為 BRO戰隊 選手進行需求分析，不僅針對出國比賽提供完善的海外保險規劃，更因選手們需長時間使用手機競賽與練習，具有可能造成「手」與「眼睛」兩大部位職業傷害的可能性，因此除了一般的醫療險規劃諮詢，磊山也特別為「眼睛」，進行眼睛保險的規劃，讓選手們能夠在保險專業規劃的協助下，能放心、全力地投入比賽與練習，為台灣爭取榮耀。

BRO戰隊是台灣《傳說對決》職業代表戰隊，也是 GCS職業聯賽（台港澳職業電子競技聯賽）最成功的隊伍之一，共得過兩次冠軍，也是首支二連霸隊伍。戰隊共有教練與選手6位成員，平均年齡約20歲，現正代表台灣出戰6月開打的 2023APL 超級職業聯賽，也是台灣唯一參與9月杭州亞運《傳說對決》賽事的電競代表團。

林世德表示，磊山不僅帶狀支持眾多公益及藝文團體，在運動團體上，磊山這幾年同樣也給予相當多的支持，包含紅葉少棒、宜蘭自行車隊…等，讓每個運動健兒，都能得到合適的資源支持朝夢想前進，而電競已被列為正式的運動競技項目之一，這次磊山支持BRO戰隊，成為年輕選手站上夢想舞台的援助力，不僅要讓選手們在努力的過程中有伴相鄰、並不孤單，努力爭取榮耀、成為台灣人肯定驕傲，也期望透過品牌合作與支持，讓世界看見台灣的勤奮與毅力，也喚起台灣社會重視選手們的培養與發展，為台灣培養更多的台灣之光。

電競 保險 榮耀

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