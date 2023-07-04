台北國際半導體展9月6日登場 台積電董座劉德音將開講

國際半導體產業協會（SEMI）今(4)日宣布全球第二大半導體產業展 SEMICON Taiwan 2023國際半導體展正式開放報名。台積電董事長劉德 音將在9月6日開幕的大師論壇(Master Forum)應邀進行專題演講。

SEMI表示，除劉德音外，日月光半導體執行長吳田玉、益華電腦（Cadence）總裁暨執行長Anirudh Devgan、科林研發總裁暨執行長Tim Archer及東京威力科創總裁暨執行長Toshiki Kawai 等產業意見領袖，也將參興，共同探討半導體產業未來創新趨勢，擘劃半導體再創黃金20年藍圖方向。

SEMI表示，今年SEMICON Taiwan 2023國際半導體展以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation. Empower Sustainability.」為主軸，展期為9月6日至8日，聚焦熱門議題包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等。

SEMI預估今年展覽規模再創歷年新高，將吸引850間海內外廠商參與、展出達3000個展覽攤位，並擴大於台北南港展覽館1與2館登場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業是科技發展與應用突破的主要驅動力，而技術創新更是推動半導體領域不斷進步的關鍵。在人工智慧、永續、資安等機會與挑戰接踵而來，SEMICON Taiwan連結全球產官學研各界能量，再次展示最先進的技術趨勢和創新解決方案。

主辦單位規劃，今年將有超過20場產業論壇與熱門座談，其中，大師論壇邀請多位國際級企業CEO深度剖析半導體各領域發展趨勢，而展前的「市場趨勢論壇」則邀請到包括顧能集團、麥肯錫、摩根士丹利、瑞穗銀行、SEMI產業研究、以及TechInsights等多位資深產業顧問剖析市場發展趨勢。

另外，近年來國際情勢變化、凸顯台灣身為國際可信賴夥伴的關鍵地位，各國積極來台尋求合作機會，今年展覽有8大國家館登台策展，包括英國、捷克、澳洲、義大利、日本、波蘭、新加坡，以及由荷蘭與德國進駐的歐洲矽谷專區。

整體展區共規畫「異質整合專區」、「化合物半導體專區」、「材料專區」、「綠色製造概念區」、「人才培育特展」等12大主題專區。此外，睽違2 年再次舉辦Smart Manufacturing Journey高科技智慧製造未來展區活動，以「AI驅動創新-未來智動化」為主題，打造虛實整合、技術應用互動裝置，應用場景包含無塵室無人化、車用生產智動化、物聯網資安保護等主題，另外，還有異質整合國際高峰論壇、策略材料高峰論壇以及FLEX Taiwan 2023軟性混合電子國際論壇活動。