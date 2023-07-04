快訊

彰化「杯墊大」土地高出底價近50倍標出 不動產業者曝買家盤算

上飛機就爆睡…男背包放行李架「現金被偷走」 竊賊1狠招讓他大意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北國際半導體展9月6日登場 台積電董座劉德音將開講

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音將應邀在9月6日的台北國際電腦展進行專題演講。記者胡經周／攝影
台積電董事長劉德音將應邀在9月6日的台北國際電腦展進行專題演講。記者胡經周／攝影

國際半導體產業協會（SEMI）今(4)日宣布全球第二大半導體產業展 SEMICON Taiwan 2023國際半導體展正式開放報名。台積電董事長劉德 音將在9月6日開幕的大師論壇(Master Forum)應邀進行專題演講。

SEMI表示，除劉德音外，日月光半導體執行長吳田玉、益華電腦（Cadence）總裁暨執行長Anirudh Devgan、科林研發總裁暨執行長Tim Archer及東京威力科創總裁暨執行長Toshiki Kawai 等產業意見領袖，也將參興，共同探討半導體產業未來創新趨勢，擘劃半導體再創黃金20年藍圖方向。

SEMI表示，今年SEMICON Taiwan 2023國際半導體展以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation. Empower Sustainability.」為主軸，展期為9月6日至8日，聚焦熱門議題包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等。

SEMI預估今年展覽規模再創歷年新高，將吸引850間海內外廠商參與、展出達3000個展覽攤位，並擴大於台北南港展覽館1與2館登場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業是科技發展與應用突破的主要驅動力，而技術創新更是推動半導體領域不斷進步的關鍵。在人工智慧、永續、資安等機會與挑戰接踵而來，SEMICON Taiwan連結全球產官學研各界能量，再次展示最先進的技術趨勢和創新解決方案。

主辦單位規劃，今年將有超過20場產業論壇與熱門座談，其中，大師論壇邀請多位國際級企業CEO深度剖析半導體各領域發展趨勢，而展前的「市場趨勢論壇」則邀請到包括顧能集團、麥肯錫、摩根士丹利、瑞穗銀行、SEMI產業研究、以及TechInsights等多位資深產業顧問剖析市場發展趨勢。

另外，近年來國際情勢變化、凸顯台灣身為國際可信賴夥伴的關鍵地位，各國積極來台尋求合作機會，今年展覽有8大國家館登台策展，包括英國、捷克、澳洲、義大利、日本、波蘭、新加坡，以及由荷蘭與德國進駐的歐洲矽谷專區。

整體展區共規畫「異質整合專區」、「化合物半導體專區」、「材料專區」、「綠色製造概念區」、「人才培育特展」等12大主題專區。此外，睽違2 年再次舉辦Smart Manufacturing Journey高科技智慧製造未來展區活動，以「AI驅動創新-未來智動化」為主題，打造虛實整合、技術應用互動裝置，應用場景包含無塵室無人化、車用生產智動化、物聯網資安保護等主題，另外，還有異質整合國際高峰論壇、策略材料高峰論壇以及FLEX Taiwan 2023軟性混合電子國際論壇活動。

半導體 資安 台積電 人工智慧

延伸閱讀

國際半導體展9月6日登場 劉德音將現身探討產業趨勢

台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI 超敢給...年薪中位數破2,800萬

經濟日報社論／解讀劉德音對能源供應的示警

台積電美籍工程師不用值夜班還抱怨！美建廠進度落後 ...劉德音祭秘密武器

相關新聞

電子五哥「非主管」平均年薪曝光！這代工廠以150.1萬元奪冠

證交所已公布去（111）年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，近日台股啟動多...

接掌中華電總經理？ 交部指派林昭陽任法人董事代表

中華電信今天公告，法人股東交通部指派中華電資訊技術分公司總經理林昭陽為法人董事代表，市場已有傳聞並猜測，新任總經理人選可...

陸出口管制半導體材料 穩懋、全新、宏捷科估影響不大

中國宣布將管制鎵、鍺等半導體材料出口，牽動砷化鎵廠料源取得，對此穩懋、全新及宏捷科均回應，雖然供應商基板廠影響較直接，不...

國科會擬定AI基本法草案 聚焦應用合法性等7面向

人工智慧（AI）浪潮來勢洶洶，台灣預計9月推出AI基本法，國科會今天表示，已在擬定草案中，包括AI法律名詞定義、隱私保護...

台北國際半導體展9月6日登場 台積電董座劉德音將開講

國際半導體產業協會（SEMI）今(4)日宣布全球第二大半導體產業展 SEMICON Taiwan 2023國際半導體展正...

集邦：預估第3季DRAM跌幅收斂至0~5%

集邦科技今（4）發調新調查報告指出，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦