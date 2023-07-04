英特爾vPro商用電腦平台再進化 今年推170款產品搶市

台灣英特爾今（4）日在台首度展示由多家廠商推出、包含搭載最新Intel vPro平台在內的多款商用筆記型電腦、工作站以及最新技術。針對商業應用環境所設計的最新Intel vPro平台，採用第13代Intel Core 處理器以及採用硬體協助的AI威脅偵測功能，協助企業提升生產力，相較4年前的系統大幅降低攻擊面範圍強化資訊安全。此外，結合Intel® Wi-Fi 6（Gig+）、Bluetooth LE Audio、Thunderbolt 4、Intel Connectivity Performance Suite（ICPS）等先進連接技術，提供全方位的使用者體驗。

英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示：「英特爾致力以最新技術打造商用平台，讓企業在蓬勃發展的生態系之中，能輕易地找到滿足其商業需求的軟、硬體解決方案。包含Acer、ASUS、Dell Technologies、Dynabook、HP、Lenovo、MSI等在內（依英文字母排序），於現場展出最新款採用第13代Intel Core處理器、針對商業應用環境所開發的平台。各家廠商預計在今年推出超過170 款Intel vPro筆記型電腦、桌上型電腦和入門工作站，滿足工作流程中各個階段、層級所需運算形式與效能。」

英特爾電腦通訊事業群產品經理盧進忠表示：「Intel vPro在商業領域深耕將近20年，最新的Intel vPro具備全方位的安全性，更是唯一以硬體方式協助抵禦勒索軟體、軟體供應鏈攻擊的商業平台。透過Intel Active Management Technology（Intel® AMT）搭配Intel Endpoint Management Assistant（Intel EMA），企業可隨時隨地進行遠端管理（雲端）、快速蒐集與分析安全性威脅，為企業永續管理提供助力。」

鄭智成表示，已被許多企業接納的混合辦公模式，讓公司電腦暴露在外的機會大增，也提升資訊安全的風險。為協助企業面對各種潛伏於各處的惡意威脅，Intel vPro平台均具備開箱即可使用的Intel® Hardware Shield，不需要第三方軟體的協助，即可提供比作業系統更深層的防護，從硬體和韌體層級抵禦日趨精密的攻擊手法。從底層的硬體開機、作業系統，直到應用程式均提供完整且全面的資訊安全防護。

盧進忠進一步補充說，Intel vPro可滿足Windows安全核心電腦所需必要功能，從開機階段即可偵測韌體層的惡意攻擊，能夠偵測挖礦劫持、勒索軟體以及從硬體端阻止惡意程式行為。自Windows 11 去年下半年起，Intel vPro Enterprise支援以多把金鑰加密虛擬機的Intel Total Memory Encryption-Multi-Key功能；預計從Windows 11 今年下半年起加入Intel VT with Redirect Protection，進一步為虛擬化安全性提供硬體支援。