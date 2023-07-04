英特爾攜手品牌廠 搶攻商用電腦商機

晶片大廠英特爾揪台廠包括宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）等品牌廠，積極攻占商用電腦市場。英特爾於今（4）日攜手合作廠商，在台首度展示搭載最新Intel vPro平台、採用第13代Intel Core處理器的多款商用筆記型電腦、工作站及相關最新技術，希望搶占商用電腦換機商機。

英特爾最新的Intel vPro平台是針對商用環境所設計，採用第13代Intel Core處理器，並具備硬體協助的AI威脅偵測功能。英特爾強調，相較於4年前的系統，可大幅降低攻擊面範圍，強化資訊安全。