英特爾攜手品牌廠 搶攻商用電腦商機
晶片大廠英特爾揪台廠包括宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）等品牌廠，積極攻占商用電腦市場。英特爾於今（4）日攜手合作廠商，在台首度展示搭載最新Intel vPro平台、採用第13代Intel Core處理器的多款商用筆記型電腦、工作站及相關最新技術，希望搶占商用電腦換機商機。
英特爾最新的Intel vPro平台是針對商用環境所設計，採用第13代Intel Core處理器，並具備硬體協助的AI威脅偵測功能。英特爾強調，相較於4年前的系統，可大幅降低攻擊面範圍，強化資訊安全。
英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，該公司以最新技術打造商用平台，提供滿足企業需求的軟、硬體解決方案。包含宏碁、華碩、微星、Dell、Dynabook、HP、聯想等品牌廠，也展出最新款採用第13代Intel Core處理器、針對商業應用環境所開發的平台。各家廠商預計在今年將推出超過170款Intel vPro筆記型電腦、桌上型電腦與入門工作站，以滿足工作流程中各個階段、層級所需運算形式與效能。
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