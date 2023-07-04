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台亞半導體加速轉型升級 全面更新工廠自動化系統

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台亞半導體積極更新工廠自動化管理系統，導入先進管理作業流程規範，加速升級再造。照片／公司提供。
台亞半導體積極更新工廠自動化管理系統，導入先進管理作業流程規範，加速升級再造。照片／公司提供。

感測半導體廠台亞（2340）積極轉型，近期除了大幅度投入第三代半導體的開發與應用外，也積極改善更新工廠的自動化管理系統，導入先進管理作業流程規範，加速工廠自動化的升級再造。

台亞副董事長、同時也是日亞化學常務取締役戴圳家表示，2020年日亞化學進入台亞（原光磊科技）管理層後發現，台亞長時間以HUB倉業務模式（Consignment Hub）及銷貨返還（Rebate）的業務習慣，容易被客戶綑綁牽制。

當時甚至傳遭台灣證券交易所專案調查，發現公司內稽、內控疏失，雖然最後以結算數字沒有錯誤而結案，但也因此，戴圳家隨即指示台亞策略長李國光，重新檢視所有工廠作業系統，進行系統性自動化全面的升級。

台亞半導體策略長李國光指出，台亞沿襲光磊過去的作業管理系統，必須要摒棄傳統思維，才能夠轉型升級跟上半導體快速反應的營運模式，因此這兩年來台亞重新檢視所有工廠管理系統與作業流程，導入全新的管理生產作業方式。

「目前在導入過程，初期雖然有遇到工作流程無法匹配，及影響部分出貨稍有延遲等狀況發生，但所幸台亞擁有一群非常認真負責的團隊，以一生懸命的態度逐一解決問題，很心疼但是也很感動，這就是身為台亞家人的堅持與驕傲，此外，我們也感謝所有客戶的支持與諒解。」李國光如此說著。

台亞希望透過這次工廠系統化的升級轉型，能夠做到從材料、生產、製程、成品與出貨，全程即時線上管理，透過生產資訊透明化進一步提升公司的生產效率，增加並建立客戶的信賴關係，也更進一步符合主管機關的期待與要求。

台亞半導體積極更新工廠自動化管理系統，導入先進管理作業流程規範，加速升級再造。照片／公司提供。
台亞半導體積極更新工廠自動化管理系統，導入先進管理作業流程規範，加速升級再造。照片／公司提供。

台亞半導體 第三代半導體

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