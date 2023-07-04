供應商減產及季節性需求支撐 Q3 DRAM均價跌幅收斂至5%以內

據TrendForce最新研究指出，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，預期第3季DRAM均價跌幅將會收斂至5%內。不過，目前供應商全年庫存應仍處高水位，今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐須等到2024年。

PC DRAM方面，三大原廠集中減產DDR4的效益將在第3季顯現，同時受惠於第2季部分OEM因低價大量拉貨，原廠庫存獲得部份去化。就第3季PC DRAM產品均價走勢來看，DDR4目前仍是供過於求態勢，季跌幅約3~8%；DDR5因原廠力守價格，加上尚未完全滿足買方需求，季跌約0~5%，預估第3季整體PC DRAM均價將季跌5%以內。

Server DRAM方面，買方庫存仍高，加上新平台轉換上不如預期，儘管近期CSP聚焦投資AI伺服器設備，加速高容量Server DRAM如DDR5 128G及HBM的採購，但對Server DRAM庫存並沒有實質上的削減，DDR4及DDR5跌幅分別為3~8%及5%內，整體Server DRAM價格走勢持續疲弱，預估第3季Server DRAM均價跌幅約5%內。

Mobile DRAM方面，由於上半年智慧型手機需求疲弱，儘管傳統旺季有望帶動Mobile DRAM需求，原廠也同時減產，仍難有效緩解供應商的高庫存。儘管韓廠有意漲價Mobile DRAM價格，但礙於目前市場仍供過於求，第3季Mobile DRAM均價預估仍會季跌5%內，惟部分產品會因原廠策略之故，出現零星漲價。

Graphics DRAM方面，受惠於NVIDIA RTX 40系列帶動GDDR6 16Gb需求提升，再加上旺季效應，第3季Graphics DRAM需求位元將成長。由於買方在第2季已提前備貨，庫存足夠的情況下，供應商不易漲價，市場仍供過於求，主流產品GDDR6 16Gb第3季價格預估季跌5%內，整體Graphics DRAM均價跌幅約5%內。

Consumer DRAM方面，目前觀察Consumer DRAM交易仍冷清，同時SK海力士（SK hynix）延長無錫廠DDR3及DDR4 4Gb供應，產能將陸續開出；華邦（2344）（Winbond）也進入量產階段，後續投片將逐季增加，故Consumer DRAM市場仍供過於求。不過，由於原廠已陸續減產，實際效益會發生在第3季，加上原廠虧損嚴重，此將收斂第3季Consumer DRAM均價跌幅至5%內。