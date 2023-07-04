OPENSIGNAL行動網路體驗報告曝 中華電信獨獲台灣5G涵蓋、網速雙冠王

OPENSIGNAL 2023年7月公布「台灣行動網路體驗報告」，除網速評比成績外，首次包含台灣5G及整體行動涵蓋體驗項目，中華電信（2412）一舉獨獲5G涵蓋、整體行動涵蓋及4項網速冠軍，是國內唯一榮獲國際權威機構認證的5G涵蓋、網速雙冠王，再次驗證中華電信的行動涵蓋與網速是台灣第一。

OPENSIGNAL首次發布台灣「5G涵蓋」及「整體行動涵蓋」評比指標，其涵蓋指標係表示台灣各電信業者可提供消費者使用行動電話地理位置的廣度及深度。中華電信獨獲「5G涵蓋」及「整體行動涵蓋」第一名，除充分驗證中華電信以客戶為中心持續建設全台最綿密且最廣涵蓋的行動網路，更代表中華電信用戶在全台可使用行動電話的地理區域面積最廣！無論在台灣的都會區、偏郊區、離島、偏鄉等，都歡迎民眾來體驗中華電信第一名的5G和整體的行動涵蓋及服務品質。

另針對OPENSIGNAL網速評比項目，中華電信再次獨獲「5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」等4項冠軍，無論是下載或上傳網速皆是全台之冠！除上述涵蓋、網速項目奪冠外，中華電信另獲得「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「整體影音體驗」等3項並列冠軍，為國內獲得最多項冠軍之電信業者，充分展現行動網路建設成果，也再次印證客戶對使用中華電信行動服務的真實感受。

中華電信董事長郭水義表示，作為國內電信領導品牌，中華電信積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠總經理表示，中華電信已多次榮獲國際評比權威機構肯定，此次再榮獲OPENSIGNAL台灣5G涵蓋、網速雙料冠軍，充分驗證中華電信是全台5G涵蓋及網速第一名！

中華電信強調，持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、深、厚三個面向來持續建設5G網路，充分運用全台3G/4G/5G最大頻寬資源優勢，全面提升行動網路涵蓋、速度與服務品質，提供客戶NO.1的行動網路體驗，中華電信絕對是客戶第一和最佳選擇。

根據OPENSIGNAL報告，中華電信擁有台灣最佳的整體涵蓋率和5G涵蓋率，在整體涵蓋方面，中華電信的得分為9.3分（10分制），遠傳電信（4904）和台灣大哥大（3045）緊隨其後，二者不分伯仲，得分分別為8分和8.1分。中華電信以6.4分獲得5G涵蓋體驗獎。

OPENSIGNAL報告指出，遠傳電信與台灣大哥大共同贏得遊戲體驗獎，在上一份報告中，台灣大哥大一舉拿下遊戲體驗獎。此次報告中，遠傳電信和台灣大哥大不分軒輊，得分分別為79.8分和80.6分（100分制）。

OPENSIGNAL報告指出，中華電信包辦本次報告的四項速度獎：整體下載速度體驗獎、5G下載速度獎以及上傳速度獎。該業者以大幅度的落差勝出。在5G下載速度上，其得分為332.2Mbps，比排名第二的遠傳電信（224.3Mbps）快100Mbps以上。同樣，在整體下載速度方面，中華電信用戶的平均速度為83.8Mbps，領先於排名第二的遠傳電信（59.4Mbps）。而對於需求高的應用程式，台灣大哥大的品質一致性得分為85.6%，領先於遠傳電信的82.4%。

遠傳「5G可用率」(代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比)繼去年9月拿到OPENSIGNAL「5G全球行動網路體驗報告」認證全球第二；OPENSIGNAL報告指出，遠傳無論「5G可用率」、「整體可用率」均稱冠三雄，讓用戶能長時間使用絕佳網速，不僅網速好、更讓用戶用得到！此外，遠傳為此次唯一同時囊括「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」與「5G語音應用程式體驗」獎項三冠王的業者，確保用戶使用5G應用時能享有絕佳的服務體驗。