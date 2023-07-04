獨立參選起手式？ 郭台銘提五大國家經濟戰略布局

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（4）日在臉書貼文，並提出五大國家經濟戰略布局，打造台灣下一個黃金三十年。他說，根據美麗島電子報六月底最新民調顯示，60.1%民眾認為「包括物價、就業、經濟景氣，國內目前的整體經濟情況並不好」；80.2%民眾認為「明年新總統與執政黨應該優先重視『提振國內經濟』」，在所有選項中排名第一。

他強調，「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望。

因此，郭台銘主張：一、 重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」。連結美國「三灣」，紐約灣「東部科技走廊帶」，芝加哥灣「中西部科技走廊帶」，和舊金山灣「西部科技走廊帶」，甚至加上墨西哥灣，深化台美產業合作，為台灣創造經濟利基。也要聯合東京灣所代表的製造與流通產業，打造台灣成為「全球台商後勤總部」，包含外交、投資談判、新創基地及終端產品、接近市場經貿特區的建設及低利貸款，支持中小企業到接近市場就近設廠、研發、資訊、人才、供應鏈整合等，讓台商在全球維持高度競爭力，讓台灣佔據全球關鍵地位。

二、 思索三大產業次世代龍頭明星，成為經濟持續增長發動機。健康經濟體必須有完整而健全的農業、工業（含高科技）與服務產業部門，這也是台灣在亞洲四小龍中得天獨厚的優勢。「台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電」，政府有責任尋找三大產業的「明日之星」，AI人工智慧、AI機器人工業、農漁產品與生物科技結合、冷鏈物流、供應鏈改造、文創影視產業、生物高科技產業，為台灣創造更多的護國神山；運用AI人工智慧，提升產業附加價值，創造更多優質工作機會，擴大經濟獲利「贏者圈」。

三、協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器。中小企業是台灣經濟起飛的基石，更創造台灣超過八成就業機會。面對國際政治、經濟與環境變化，政府有責任協助中小企業進行產業調整與轉型，預見全球未來趨勢，解決中小企業面臨困境，作為中小企業最堅強後盾，「有穩健成長的中小企業，才有穩健安全的經濟台灣社會」。

四、 關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實。企業與民眾雙贏，共享經濟成長果實，才是真正的社會正義。民進黨執政下，企業擔憂缺電、缺水、缺工、缺訂單、缺技術，民眾被通膨、低薪與生活壓得無法喘息，這是政府的怠惰，這是政客的無能。「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，是國家未來領袖最重要的職志。

五、 創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。「戰爭無情、和平無價」沒有企業敢把資金放在「火藥庫」，沒有人才會想在「砲火」下工作創業，沒有父母希望孩子活在「戰爭」威脅下。創造兩岸和平，活絡交流對話，是台銘「金門和平宣言」的核心價值，更是台灣再創經濟奇蹟的基石。

他說，「和平、繁榮、清廉」是台灣生存的命脈，「願景、格局、戰略」是未來領袖的高度。「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。」

他指出，不論未來擔任甚麼角色，台銘熱愛中華民國，「打造台灣下一個黃金三十年」，不僅是台銘為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對中華民國與台灣人民始志不渝的承諾。