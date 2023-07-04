華碩攜手西門子 強攻工業4.0

PC品牌大廠華碩（2357）與全球工業製造解決方案龍頭—「西門子」合作，整合資訊技術（IT）和營運技術（OT）；西門子為控制應用、工業電腦、驅動系統、通信設備和5G基礎建設的先驅，此次聯手將協助客戶增進營運效率和生產力，提升數位化轉型的競爭優勢。

華碩集團旗下的台智雲（TWS）、華碩雲端，以及伺服器事業部，具備伺服器研發設計、資料中心基礎架構和AI軟體開發能力，不僅擁有超過25年的豐厚經驗，更是少數擁有全方位資源、多元化工業軟/硬體合作夥伴生態系統的HPC解決方案供應商之一。

再加上華碩智慧物聯網解決方案「AISVision」，可縮短系統整合商（SI）和設備製造商開發建構時程，為自動光學檢測（AOI）創建有效的人工智能模型，相較傳統 AOI 減少80%所需工作量；雙方合作將結合IT和OT所長，徹底改變企業運用技術方式，奠定全新標竿。

西門子台灣數位工業總經理駱奎旭表示，「西門子憑藉其工業優勢與華碩合作，協助客戶佈署、創新、導入應用平台，並將資料轉變為有價值的資訊。這是OT和IT之間的連結，也是實現人工智慧和邊緣運算的起點。我們很榮幸能透過這樣的合作夥伴關係，加速產業實現永續數位化轉型。」

華碩伺服器事業部總經理金慶柏也表示，「很高興踏上這段合作之旅，匯集IT和OT的精華！透過華碩的專業知識與資源，將提供端對端的解決方案，促進業務轉型，並在不久的未來，接觸更多過去無法觸及的客戶群。本次合作無疑是一重大里程，除協助華碩兌現承諾，致力推動產業創新，亦為客戶提供全方位且可滿足未來各式需求的因應之道。」