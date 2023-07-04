快訊

中華電信光世代500M免費升級吃不到網路還變卡？內行人曝1現實規則「別急」

驚吐遭黑人性騷…郭源元沉寂5天首發聲 一張圖暖哭無數網友

鴻海要拋棄夏普？股東轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

華碩攜手西門子 強攻工業4.0

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩與西門子合作，整合資訊技術（IT）和營運技術（OT）。華碩／提供
華碩與西門子合作，整合資訊技術（IT）和營運技術（OT）。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）與全球工業製造解決方案龍頭—「西門子」合作，整合資訊技術（IT）和營運技術（OT）；西門子為控制應用、工業電腦、驅動系統、通信設備和5G基礎建設的先驅，此次聯手將協助客戶增進營運效率和生產力，提升數位化轉型的競爭優勢。

華碩集團旗下的台智雲（TWS）、華碩雲端，以及伺服器事業部，具備伺服器研發設計、資料中心基礎架構和AI軟體開發能力，不僅擁有超過25年的豐厚經驗，更是少數擁有全方位資源、多元化工業軟/硬體合作夥伴生態系統的HPC解決方案供應商之一。

再加上華碩智慧物聯網解決方案「AISVision」，可縮短系統整合商（SI）和設備製造商開發建構時程，為自動光學檢測（AOI）創建有效的人工智能模型，相較傳統 AOI 減少80%所需工作量；雙方合作將結合IT和OT所長，徹底改變企業運用技術方式，奠定全新標竿。

西門子台灣數位工業總經理駱奎旭表示，「西門子憑藉其工業優勢與華碩合作，協助客戶佈署、創新、導入應用平台，並將資料轉變為有價值的資訊。這是OT和IT之間的連結，也是實現人工智慧和邊緣運算的起點。我們很榮幸能透過這樣的合作夥伴關係，加速產業實現永續數位化轉型。」

華碩伺服器事業部總經理金慶柏也表示，「很高興踏上這段合作之旅，匯集IT和OT的精華！透過華碩的專業知識與資源，將提供端對端的解決方案，促進業務轉型，並在不久的未來，接觸更多過去無法觸及的客戶群。本次合作無疑是一重大里程，除協助華碩兌現承諾，致力推動產業創新，亦為客戶提供全方位且可滿足未來各式需求的因應之道。」

華碩 西門子 伺服器

延伸閱讀

科技廠除息秀 鴻海開高邁向填息、華碩、和碩也上漲

華碩攜西門子 強化戰力

120Hz更新率！華碩可攜式螢幕上市 重量僅1.2公斤

華碩傳將大砍800人？這些科技業「裁員潮」燒進台灣？

相關新聞

張忠謀再談全球化已死 國安及經濟領先凌駕全球化之上還算全球化？

台積電創辦人張忠謀今日應邀出席工商協進會發表專題演講時指出，全球20年致力目前全球化的趨勢，已經被重新定義。他說，目前全...

獨立參選起手式？ 郭台銘提五大國家經濟戰略布局

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（4）日在臉書貼文，並提出五大國家經濟戰略布局，打造台灣下一個黃金三十年。他說，根據美麗島...

終於看見春燕！全球筆電出貨止跌回升 Q2估成長15.7%

研究機構TrendForce預估，今年第二季全球筆記型電腦出貨量將達4,045萬台，季增15.7%，為連續六個季度以來首...

拜登出席台積電活動談工會回來了 張忠謀覺得有點刺耳

台積電創辦人張忠謀今（4）日出席中華民國工商協進會專題演講，期間提到先前美國總統拜登受邀出席台積電去年12月移機典禮的演...

鴻海要拋棄夏普了？股東齊轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

夏普6月27日召開定期股東大會，160名股東砲聲隆隆，主要追究買回堺工廠（SDP）的決策。東洋經濟ONLINE報導，對執行長吳柏勳投反對票的股東，是去年的一倍。日本經濟新聞則點出最大隱憂，是在鴻海旗下7年，夏普沒有發展出能賺錢的新事業。 東洋經濟還原股東會現場，股東激動地說，「收購是戴與野村先生，或是吳與沖津先生呢，誰該負責任！」他指的是前任的第1、2號人物戴正吳與野村勝明，以及現任執行長兼社長吳柏勳與副社長沖津雅浩。...

華碩攜手西門子 強攻工業4.0

PC品牌大廠華碩（2357）與全球工業製造解決方案龍頭—「西門子」合作，整合資訊技術（IT）和營運技術（OT）；西門子為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦