雲端工作負載防護需求暴增，趨勢科技蟬聯市占第一

全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布，公司目前是雲端工作負載防護市場的最大廠商，市占率足足超越第二名競爭對手兩倍以上。

這項數據來自IDC 2022年全球雲端工作負載防護市場占有率報告。

IDC報告特別指出，雲端工作負載防護需求暴增，市場整體規模較去年成長了將近27%，達到26億美元。趨勢科技雲端營收預計將超過第二與第三名廠商總合。

趨勢科技營運長(COO) Kevin Simzer表示：「趨勢科技很早就看出雲端的革命性潛力以及這個日益成長的受攻擊面同樣也需要資安防護。目前我們的市占率為16%，市面上沒有任何廠商在威脅情報深度與客群區域分布多樣性方面能與我們匹敵。我們當前的業務焦點在於提供客戶所需要的全方位強大雲端功能，能隨時保護無所不在的資料。」

不過，隨著企業將更多營運關鍵應用程式及工作負載移轉至雲端環境，企業也更加暴露於業務中斷和資料竊盜的風險。此外，容器的日益普及，還有伴隨而來的單體式應用程式移轉至微服務架構，同樣也是IDC所指出的一個快速興起的風險因素。

在複雜性不斷攀升的大環境下，趨勢科技依然堅持初衷，提供強大的防護、偵測及回應能力來保護每一種環境內的資料，並可透過一個集中平台來加以管理。

此外，趨勢科技也深知雲端的運作模式不可能與外部隔絕，這正是為何趨勢科技打造了雲端原生的 Trend Vision One平台來協助SecOps團隊判斷威脅警訊的優先次序、提高生產力，並且迅速採取行動來遏止電子郵件、端點、網路、伺服器以及雲端基礎架構的威脅。