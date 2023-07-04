快訊

七朵花「仔仔」驚傳死訊！陳喬恩「永遠記得妳」回應了

澎湖4萬1海鮮餐廳不甩高捷 老闆一舉動「嘲諷意味十足」

無差別開火！美國慶日假期費城大規模槍擊案 槍手穿「防彈背心」至少4死4傷

雲端工作負載防護需求暴增 趨勢科技蟬聯市占第一

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布，公司目前是雲端工作負載防護市場的最大廠商，市占率足足超越第二名競爭對手兩倍以上。

這項數據來自IDC 2022年全球雲端工作負載防護市場占有率報告。

IDC報告特別指出，雲端工作負載防護需求暴增，市場整體規模較去年成長了將近27%，達到26億美元。趨勢科技雲端營收預計將超過第二與第三名廠商總合。

趨勢科技營運長(COO) Kevin Simzer表示：「趨勢科技很早就看出雲端的革命性潛力以及這個日益成長的受攻擊面同樣也需要資安防護。目前我們的市占率為16%，市面上沒有任何廠商在威脅情報深度與客群區域分布多樣性方面能與我們匹敵。我們當前的業務焦點在於提供客戶所需要的全方位強大雲端功能，能隨時保護無所不在的資料。」

不過，隨著企業將更多營運關鍵應用程式及工作負載移轉至雲端環境，企業也更加暴露於業務中斷和資料竊盜的風險。此外，容器的日益普及，還有伴隨而來的單體式應用程式移轉至微服務架構，同樣也是IDC所指出的一個快速興起的風險因素。

在複雜性不斷攀升的大環境下，趨勢科技依然堅持初衷，提供強大的防護、偵測及回應能力來保護每一種環境內的資料，並可透過一個集中平台來加以管理。

此外，趨勢科技也深知雲端的運作模式不可能與外部隔絕，這正是為何趨勢科技打造了雲端原生的 Trend Vision One平台來協助SecOps團隊判斷威脅警訊的優先次序、提高生產力，並且迅速採取行動來遏止電子郵件、端點、網路、伺服器以及雲端基礎架構的威脅。

雲端 趨勢科技 IDC

延伸閱讀

FT：蘋果大砍頭盔產量目標

智慧經營／國家資安研究院院長何全德 資安布建 四箭齊發

是方搶AI商機 營運UP

IDC：穿戴市場需求低迷 台灣今年首季出貨量年減19.3%

相關新聞

上市櫃資服業「非主管」年薪曝光 AI 股吃香、訊連奪冠

證交所已公布去（111）年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而最近AI狂潮...

雲端工作負載防護需求暴增，趨勢科技蟬聯市占第一

全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布，公司目前是雲端工作負載防護市場的最大廠商，市占率足足超越第二名競爭對手兩倍以上。

張忠謀：全球化加劇不平等 職業經理人基層薪酬差距擴大

台積電（2330）創辦人張忠謀今（4）日以「重新定義全球化」專題演講期間提到，全球化帶來好處讓全球數十億人與國家受惠脫離...

張忠謀：全球化新定義 增不傷害國安、科技經濟領先條件

台積電創辦人張忠謀於今（4）日出席工商協進會活動，以重新定義全球化為題發表演講。他認為，全球化新定義是在不傷害國家安全、...

英特爾與台積正式交鋒 會在2奈米

十二年前，台積電創辦人張忠謀首次宣布將勁敵三星列入雷達區，英特爾視為合作夥伴；隔年，張忠謀再評論這兩家跨足晶圓代工，強調...

特斯拉Q2交車量暴衝 台廠業績將受惠

特斯拉交車量大爆發，2日公布第2季全球交車量比一年前暴增83%、達46.61萬輛，創單季新高，並超出華爾街預期，今年交車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦