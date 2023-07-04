張忠謀：全球化加劇不平等 職業經理人基層薪酬差距擴大

台積電（2330）創辦人張忠謀今（4）日以「重新定義全球化」專題演講期間提到，全球化帶來好處讓全球數十億人與國家受惠脫離貧窮，但也帶來人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇，全球化也使貧富差距擴大。

他指出，過往 IBM GM 的 CEO 收入包含紅利大約是基層的人員的40倍而已，現在大公司不說老闆，職業經理人和基層差距約400倍。而四十幾年前才40倍，現在變成400倍，這是因為科技技術進步使全球化加快，基層工作仍差不多卻未享受到全球化的利益。

張忠謀在演講時先回顧全球化的定義與好壞，他說，回顧全球化發展確實截至2002年的成績是好的，讓全球數十億人與國家受惠脫離貧窮，但不好的是貧富差距擴大。

張忠謀舉例，比如當年他在 TI 的時候，1972年 CEO 在高級主管百人會議上說規畫退休財務，當時以 CEO 為頭退休時應該有1,600萬美元財富，第二公司第二名少很多，他那時是公司第三名，若被升上去也有大約800萬美元，大概是第一名的一半，第50-100名則差不多在30萬到25萬不等，並假設每年 TI 股票漲10%，很不幸後來假設沒實現，但那年光景仍大好。

張忠謀也說，但是現在的大公司 CEO 專業經理人一個月就賺1,600萬美元，當時的價格現在根本就是地板價，這人與人之間的差異以外，提到國與國之間的差異，比如美國許多製造都到亞洲國外，尤其是工會保護的鋼鐵汽車漸漸沒有了，美國中產階級漸漸消失。

張忠謀也舉例，比如我們台積電去年12月移機典禮請美國總統拜登來，拜登演講謝謝台積之外也馬上話鋒一轉說謝謝美國製造業的機會回來，Union 也回來了這話他聽得有點刺耳。

總之，張忠謀說，全球化使人與人之間不平等感覺加劇，即使全球化帶來好處但也感覺到不公平，因為鄰居拿到更多好處，這在國與國之間也是如此。