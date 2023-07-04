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張忠謀：全球化新定義 增不傷害國安、科技經濟領先條件

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
台積電創辦人張忠謀於今（4）日出席工商協進會活動，以重新定義全球化為題發表演講。。本報資料照片
台積電創辦人張忠謀於今（4）日出席工商協進會活動，以重新定義全球化為題發表演講。。本報資料照片

台積電創辦人張忠謀於今（4）日出席工商協進會活動，以重新定義全球化為題發表演講。他認為，全球化新定義是在不傷害國家安全、不傷害本國現在或未來科技經濟領先的條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產業及服務進入本國。他同時提到，前述是現在的全球化新定義，只是，「這還能算全球化嗎？」

張忠謀指出，關於全球化的概念，大家已經講了幾十年，但在近年有蠻大變化。他表示，全球化固然會帶來好處，但也帶來若干壞處，其中之一是人與人之間、國與國之間的不平等感覺會加劇，而在國與國之間可能會出現修昔底德（Thucydides）陷阱。

修昔底德是古希臘思想家，張忠謀說，修昔底德研究戰爭起因之一，是既有強權（雅典） 看到崛起的強權（斯巴達），認為原本的小國居然崛起，若不加以打擊，日後可能遭超越，所以兩國便打了起來。

以現代而言，美國受惠於全球化，但中國受惠於全球化可能更多，美國與中國的關係已定調為競爭與合作，但至少目前競爭成分高於合作。

同時，張忠謀說，原本全球化的基礎，是各持經濟比較優勢的分工合作，但現在國家安全、與國安有關的科技領先，以及經濟領先的重要性，已在全球化之上。

張忠謀 美國

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