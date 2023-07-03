業內人士：AI晶片訂單強勁 台積電下半年收入將反彈

集微網消息，據半導體行業消息人士稱，預計台積電將在今年下半年實現大幅收入反彈，這不僅得益於新iPhone的推出，還得益於輝達、博通和AMD對人工智能晶片的強勁需求，後者的訂單勢頭預計將持續到2024年。

據台媒電子時報報道，消息人士稱，OpenAI的ChatGPT的迅速崛起，在2023年上半年為生成式人工智能應用創造的全球市場機會激增。自2023年第二季度以來，輝達、博通和AMD已經增加了台積電7/5nm製程產能的訂單，他們的額外訂單勢頭已經延續到2024年，屆時他們的總訂單規模預計將比2023年增加至少20%。

台積電近日表示，預計今年下半年晶圓廠的產能利用率將大幅提升，特別是7nm以下先進工藝的產能增長尤為明顯。據悉，台積電代工利用率的提升，主要源自於蘋果iPhone 15系列新機的拉動，以及下半年來自輝達、AMD、博通、亞馬遜等訂單的增長。

台積電總裁魏哲家也在股東常會上表示，台積電將於上半年跨過業勣周期的低點，得益於客戶新產品問世，2023年下半年表現將優於上半年，全年美元營收將年減中個位數百分比，表現將優於半導體與晶圓製造業。