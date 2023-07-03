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信驊科技董事長林鴻明 獲選亞洲科技半導體最佳CEO

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

美國知名財經媒體及研究機構《機構投資者（Institutional Investor）》日前公布「2023 年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，股王、遠端伺服器控制晶（BMC）大廠信驊（5274）在「科技半導體領域」類榮獲第一名，董事長暨總經理林鴻明同時獲選亞洲最佳CEO，是台灣唯二獲此殊榮的企業領導者。

據悉，信驊同時並獲得「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」、「最佳 ESG」及「最佳投資人關係團隊」等獎項。

今年《機構投資者》共邀請 5660 名買方基金經理和 814 名賣方分析師參與調查，評選標準涵蓋參評公司的多個核心領域，包括財務披露、針對投資者的服務與溝通、ESG(環境、社會與公司治理) 以及 CEO、CFO 和投資者關係的表現。

信驊首次在科技半導體領域類奪得多項第一，顯示信驊近年在永續及公司治理等各面向的努力獲得肯定。在信驊日前發佈的2022年永續報告書，說明過去一年在永續領域的努力以及成果，向社會大眾闡述信驊科技在永續管理面的實踐。

針對環境議題方面，2023年2月正式簽署成為「氣候相關財務揭露」（TCFD）的支持者，成為台灣半導體產業中11家支持者之一。

信驊指出，公司是一家無晶圓製造廠的IC 設計公司，對於環境保護，信驊認為首重透過積極發揮晶片研發設計的核心能力，實現產品節能減碳，為半導體低碳供應鏈盡一份心力，同時推動綠色供應商管理，將對環境衝擊最大的後端製造影響降低。

信驊進一步說，企業內部著重強化員工同仁之節能減碳意識，並主動回應綠色環境碳排議題，導入第三方溫室氣體查驗認證聚焦「綠色設計」、「綠色供應」及「綠色生活」三大面向，對於環境友善作為貢獻

信驊著手規劃淨零減碳路徑以及減碳策略，響應SBTi SME科學基礎減量目標倡議，並擬訂企業減碳方案，購置再生能源，另外，為強化內控及落實公司治理，公司遵循最高從業道德標準來檢視公司營運，今年更導入委由第三方公正單位勤業眾信及公司董事會獨立董事所管理的匿名舉報系統，所有信驊科技之利害關係人均可透過此一透明公開管道協助公司持續邁向永續經營。

信驊 減碳

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