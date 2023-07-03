「中華電信」APP 全國首創主動偵測2G偽基地台功能

不肖人士詐騙手法推陳出新，更有透過2G非法基地台，傳送詐騙簡訊與惡意網址進行詐騙，中華電信（2412）表示，有鑑於台灣2G基地台已於2017年全部關台，因此若手機訊號顯示為2G，便可立即斷定是偽基地台。中華電信指出，身為台灣電信業領導品牌，積極投入專家團隊，創新研發出「中華電信」APP提供主動偵測2G偽裝基地台功能，民眾可於第一時間偵測周遭是否有2G偽基地台，藉此提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

中華電信表示，即日起全國民眾可至App store或Google Play(Play 商店)下載安裝或更新「中華電信」APP，偵測功能將主動開啟，用戶可即時偵測周遭是否有出現2G偽基地台，預先警示提升用戶自我防詐騙能力。

中華電信董事長郭水義表示，配合政府反詐騙所需，中華電信持續以優異的技術能量支援政府進行科技防詐騙與相關應用程式開發，為台灣打造資安優質環境，力挺政府遏止詐騙作為。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信有信心以3G、4G、5G最大頻寬優勢，以及遍布全台的綿密建設與行動涵蓋，提供客戶最優質的行動體驗，若搭配偵測2G偽基地台更可降低詐騙風險。

中華電信強調，持續秉持「永遠走在最前面」以客戶為中心的品牌精神，持續扮演智慧生活領導者，提升用戶行動網路資安等級，協助政府遏止詐騙行為，推出更多優質數位應用服務，引領全民邁向防詐生活。