中光電首度囊括2023年AREA「亞洲企業社會責任獎」雙項殊榮

被譽為亞洲評價最高的ESG大獎「亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」，於6月30日在柬埔寨舉行睽違3年的實體頒獎典禮，中光電（5371）自全球19個國家的300多個專案中脫穎而出，以「光之夢行者計畫」榮獲「社會公益發展獎」；同時以「永續治理，永續經營」榮獲「企業治理獎」。

亞洲企業商會已連續13年舉辦「亞洲企業社會責任獎」，期望透過獎項的頒發，表揚社會責任領域表現突出的企業，也提供國際性交流平台，激發各國永續創新。今年共頒發綠色領導獎、社會公益發展獎、健康衛生推廣獎、人力投資獎、企業治理獎、循環經濟領袖獎、企業永續報告獎及負責任商業領袖獎等8大獎項，中強光電歷經5個月的書面審查、線上簡報訪談、專家評審等過程，獲得評審團高度肯定，首度參賽即百發百中，榮獲雙項殊榮。

光之夢行者：帶著高科技，入山圓夢去

中強光電自2016年啟動「光之夢行者」計畫，於苗栗偏鄉學校依序執行「光電小尖兵」、「多功能數位教室」、「光耀科技營」等三部曲，希望運用公司核心產品，與客戶及當地大學攜手合作，共同消弭城鄉差距所造成的數位落差及教育不平等，也藉此積極響應聯合國永續發展目標(SDGs)第一項「消除貧窮」、第四項「教育品質」及第十七項「全球夥伴」。截至2022年底，我們已舉辦30場光電小尖兵和16場光耀科技營，並建置31間多功能數位教室。

1. 光電小尖兵：自2016年起，邀請苗栗偏鄉小學師生前來公司參訪，讓師生學習及體驗科技產品、模擬操控無人機、DIY VR智慧頭盔、參觀綠屋頂並分享公司環保活動成果，也藉著參訪時與校長及老師對談，了解老師對於數位教育的接受程度。

2. 多功能數位教室：自2017年起，由公司專業研發人員親至苗栗偏鄉小學建置配有雷射超短焦投影機、投影膜及IR光筆的「多功能數位教室」，以期提升教師數位教學力、學生學習意願和競爭力。

3. 光耀科技營1.0：自2018年起，公司螢火蟲愛之光服務隊志工及眷屬攜手國立聯合大學資訊志工隊，於假日前往苗栗偏鄉小學舉辦一日科技營，運用公司建置之多功能數位教室設備，對偏鄉學童進行自走車組裝及mBot初級程式教學、DIY 彩虹發射器、環保知識分享。

4. 光耀科技營2.0：為平衡偏鄉程式教育資源，打開學童程式學習的開關，教導孩子如何思考及推理並強化其邏輯能力，公司螢火蟲愛之光服務隊志工及眷屬與國立陽明交通大學電機系學生及程式老爹三方合作，於2022年推出全新的三日程式教學營，藉由程式教育桌遊和遊戲來啟發孩子對程式設計的興趣，把「順序、指令除錯、迴圈、條件判斷、function」等抽象且艱澀難懂的程式概念融入遊戲中，讓孩子從玩樂中學習，最後再導入Scratch程式課程，讓孩子提前完成108課綱中，國一上學期的程式課程。

公司治理資優生：永續治理，永續經營

為提升永續競爭力及確保利害關係人權益，中強光電非常重視資訊揭露的品質與透明度，並建立完整的公司治理組織及內部治理機制來強化對公司營運及風險之督導與管理，提升危機事件之應變能力。除設置隸屬於董事會的法定外功能性委員會—提名委員會來強化董事及經理人選任機制，亦對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行年度內部評估，及每三年一次之外部評估，並根據評估報告相關建議提出改善計畫，亦新增一名女性董事來落實董事會多元化政策。此外，我們也入選「公司治理指數」、「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」及「上櫃ESG 30指數」，顯示公司內部治理機制及永續績效受到高度肯定，亦將「誠信經營宣導課程」設為全體同仁必修課程，並要求同仁簽署「誠信經營守則聲明書」，2022年完訓率及簽署率皆高達99%，成功提高同仁誠信經營意識，為企業永續經營奠定基礎。