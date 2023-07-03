消息稱AMD蘇姿豐將於7月19日訪台 拜訪台積電等供應鏈企業

集微網消息，此前有消息稱AMD CEO蘇姿豐將於7月訪問中國台灣地區，但沒有確定具體時間。據太報7月3消息，供應鏈傳出蘇姿豐將於7月19日來台出席AMD Innovation Day活動，她將拜訪台積電總裁魏哲家等高層，還會與日月光集團等會面，可能會研討未來3nm、4nm先進製程，以及先進封裝合作策略。

今年上半年AI題材火熱，輝達成為業界的焦點，其AI晶片供不應求。而AMD隨後也發佈了MI300系列產品，預計將於第四季度發售，挑戰輝達的獨家地位。已有軟體公司測試，AMD目前的MI250晶片，性能達到了輝達A100的80%，在A100短缺的背景下，可以起到一定的平替作用。此外，業界也發現，AMD Radeon RX 7000系列顯卡，在開源平台進行AI運算，也表現出強勁的性能。

集微網此前報導，AMD MI300目前已有微軟、惠普確認將採用，2024年也將出貨給亞馬遜、谷歌等客戶，這將利好供應鏈。

法人指出，AI題材由輝達、AMD帶頭，AI概念股不僅具備題材性，還有業績帶來的基本面轉換。目前AI應用成為各大科技公司「軍備競賽」的目標，這為將來AI領域的增長創造了可持續性。