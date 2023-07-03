IBM大力支持Rapidus：新興晶圓代工業務對確保長期供應至關重要

集微網消息，IBM正在大力支持日本晶片製造初創企業Rapidus，IBM一位高管稱，新興的晶圓代工業務對確保長期全球供應至關重要。

據彭博社報導，Rapidus正在將IBM的2奈米晶片設計轉化為可生產的晶片，並計劃在2027年實現量產。IBM日本首席技術官Norishige Morimoto表示，「在2nm技術方面，我們將把精力集中在Rapidus上，並在這個項目上投入了大量資源，甚至犧牲了一些本可以用於其他研究的資源。我們希望Rapidus取得成功，為晶片的穩定供應做出貢獻。」

該報導指出，擺在Rapidus面前的艱鉅任務是建立一個世界級的晶片製造代工廠，為外部客戶製造晶片，並在幾年內趕上行業領導者台積電。Rapidus已經吸引了豐田汽車、索尼集團和日本電報電話公司等公司的投資。Rapidus正在與IBM和總部位於比利時的微電子研究中心IMEC合作。

Norishige Morimoto指出，「IBM願意幫助Rapidus與主要晶片公司達成進一步的交易。我們不會排除任何選擇，只要它們符合我們的業務需求。根據以往經騐，提供最新一代的晶片不是一家公司可以單獨處理的事情。台積電和三星都歡迎Rapidus加入尖端晶片製造商的陣營，因為就目前的情況來看，Rapidus接受客戶的訂單不成問題。」