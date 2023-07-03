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用空氣就能發電！ 特殊薄膜生綠電

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究團隊研發出新的薄膜材料，只要靠著周邊潮濕的空氣就可以進行發電，發電方式類似於閃電相同。（Photo by Charlón on Flickr under C.C. License）
研究團隊研發出新的薄膜材料，只要靠著周邊潮濕的空氣就可以進行發電，發電方式類似於閃電相同。（Photo by Charlón on Flickr under C.C. License）

用空氣就能發電！根據最新研究研發出特殊的薄膜材料，只要靠著周邊潮濕的空氣就可以進行發電，發電方式類似於閃電相同。該薄膜上有著無數細小的孔洞，當分子通過時就會產生電荷差距，產生微量的電能。學者說，材料能通過不斷疊加，提供數千瓦的電力。

發電方式近似閃電

衛報》報導，馬薩諸塞大學阿默斯特分校電機系助理教授姚軍（譯名）坦言，其實這次的發現是一個意外，本來是在進行溼度傳導感測器的研究，但學生在實驗過程中忘記插上電源，卻意外發現有電力出現。

研究團隊研究後發現，該裝置能發電的原因是，裝置內部的有著奈米級別的管道，空氣中的水分子再進入孔洞時，會彼此發生碰撞，並產生少量的電荷，隨著碰撞頻率增加，就能逐漸形成電流。

為了增加碰撞與發電的頻率，研究團隊進一步製造出充滿細小孔洞的薄膜，最後結果發現，面積小於人類頭髮的截面的試驗裝置，電流足以讓大型LED螢幕的單個像素發亮。姚軍強調，只要堆疊多層就能夠增加發電的功率。

要商業化仍有距離

新創企業CascataChuva也致力於將上述的技術商業化，且初步裝置能夠產生微量的電量，如果能組裝2萬個電池在洗衣機大小的容器中，就能夠每天產生10千瓦⋅時的電力，相當於一個英國家庭的平均用電。

特拉維夫大學地科教授普萊斯則警告，所有能源新技術都需要考量「綠色溢價」的狀況，意味著選擇新發電方式所耗費的成本，比原先的發電技術成本多出多少，如果綠色溢價龐大的話，就需透過投資、節稅或研發的方式來降低成本。

新創企業也承認，優化裝置與擴大生產很難一蹴可幾，恐怕還需要數年的時間才能商業化。但他們也強調，空氣發電的好處顯而易見，不僅不受到天氣或晝夜的影響，未來還能該技術結合到建築材料上。

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