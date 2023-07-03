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防詐有招 中華電信APP首創主動偵測2G偽基地台功能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信App推出2G為基地台主動偵測功能，民眾可於第一時間偵測周遭是否有2G偽基地台。（本報系資料庫）
中華電信App推出2G為基地台主動偵測功能，民眾可於第一時間偵測周遭是否有2G偽基地台。（本報系資料庫）

詐騙手法推陳出新，詐騙集團近來透過2G非法基地台，傳送詐騙簡訊與惡意網址進行詐騙；中華電信今天宣布，中華電信App推出2G為基地台主動偵測功能，民眾可於第一時間偵測周遭是否有2G偽基地台，藉此提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

台灣2G早於2017年全部關台，也因此，如果民眾手機訊號顯示為2G，便可立即斷定是偽基地台蓋台，此時，手機應避免點選任何連結或者簡訊，以免遭到詐騙。

中華電信也在自家的中華電信App中，創新研發2G偽裝基地台主動偵測功能，即日起全國民眾可至App store或Google Play商店下載安裝或更新「中華電信」APP，偵測功能將主動開啟，用戶可即時偵測周遭是否有出現2G偽基地台，預先警示提升用戶自我防詐騙能力。

中華電信郭水義董事長表示，配合政府反詐騙所需，中華電信持續以優異的技術能量支援政府進行科技防詐騙與相關應用程式開發，為台灣打造資安優質環境，力挺政府遏止詐騙作為。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示，中華電信有信心以3G/4G/5G最大頻寬優勢，以及遍布全台的綿密建設與行動涵蓋，提供客戶最優質的行動體驗，若搭配偵測2G偽基地台更可降低詐騙風險。

中華電信 詐騙集團 手機

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