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世界第七大經濟體？ 蘋果市值超越法國全年GDP

集微網／ 集微網
蘋果Vision Pro。(圖：蘋果提供)
蘋果Vision Pro。(圖：蘋果提供)

集微網消息，據Business Korea報道，蘋果公司的市值首次突破3萬億美元。距離該公司首次突破2萬億美元大關僅用了約兩年零十個月的時間。

6月30日，上半年最後一個交易日，蘋果在紐約証券交易所收於193.97美元（25.5萬韓元），較前一交易日上漲2.31%。其市值達到3.051萬億美元。這比第二名微軟的2.532萬億美元高出約20%。這家美國科技巨頭此前曾在股市交易日內三次突破3萬億美元大關，但這是它首次在股市收盤時突破3萬億美元大關。

與世界各國的國內生產總值（GDP）相比，其市值達3萬億美元，位居世界第七。在國際貨幣基金組織的GDP排名中（截至2021年），它略低於排名第六的英國GDP（3.1589萬億美元），高於排名第七的法國GDP（2.9234萬億美元）。它也是韓國GDP規模（17219億美元）的1.7倍。

在去年第四季度蘋果增長放緩、銷售額近四年來首次出現下滑後，許多股市專家對蘋果公司股價在2023年是否會上漲並不確定。然而，隨著中國供應鏈問題得到解決、高價車型銷量強勁以及服務業務增長，該公司最近出現反彈。

尤其是Vision Pro，蘋果公司於6月初推出的一款混合現實(MR)設備，盡管最初存在一些擔憂，但仍被視為繼iPhone之後的下一個重大產品。分析師表示，這增加了蘋果公司的企業價值。

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