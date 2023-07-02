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畢業不怕失業 專家：搭AI大船、這4職業可乘風破浪

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
專家建議，畢業生可搭AI大船、並例舉4個職業供大家參考。（翻攝照片）
專家建議，畢業生可搭AI大船、並例舉4個職業供大家參考。（翻攝照片）

畢業季來了！全球景氣逐步回升，每年都有高達20萬名應屆畢業的新鮮人 ，積極接受面試、準備投入職場，不過有不少畢業生擔心，自己會找不到工作，最後直接畢業即失業；對此，人資專家則建議畢業生門，可轉職投身到AI領域試試，由於AI為未來趨勢，不僅不用怕失業，趁早搭上這艘大船，就連新鮮人也有機會能乘風破浪。

據了解、近日供應鏈終於恢復健康，庫存回復健康水位，連帶讓客戶的拉貨動能開始顯現，各大廠為因應大幅回流的市場需求， 除了積極擴廠外、增產外，也啟動各種徵才管道、廣納人才、盼能及早補足本身產線的生產人力。

專家指出，近年AI人工智慧的應用範圍逐漸增加，市場上出現「資料科學家」、「人工智慧工程師」、「演算法開發工程師」、「擴增/虛擬實境設計師」4種全新的職業，而人工智慧(AI)工程師缺出的職缺量最大，據聞，該職位負責開發、程式設計及訓練組成的複雜演法路，而應徵條件需要軟體發展、程式設計、資料科學和工程的綜合知識。

此外，最核心的要求則是對人工智慧、機器學習等技術的知識積累以及融會貫通的能力。除基礎程式專業外，對於資料結構與演算法也須有一定的掌握度，在程式語言中又屬PYTHON在人工智慧上的應用度最高，其他的語言如C++、JAVA也都十分常見，這項資格限制就凸顯出「AI工程師」對雲端開發及人工智能的研發，有多麽必要。

專家透露，隨著AI狂潮持續吹動，市場上對各種應用產品的需求，也無止盡的跟著大增，不僅帶動伺服器需求暴漲，軟硬體整合業、資訊服務業、軟體設計業、系統開發業等次族群，走勢也大好，各大廠商為將AI技術與自家產品融合起來，也同步調整產線產能的佈局，

專家透露，雖然AI上漲空間還有剩，但全球疫情威脅及美中貿易戰的風險仍然存在，大廠們除將產線擴大至海外，並選擇不同地區來設生產據點，以分散生產時的風險，同時也廣邀各領域心血加入公司，實際增加旗下產品的多元性，藉此讓產能及營收表現可以更穩健。

展望未來，人資專家強調，AI技術的運用都還有提升空間，而整片市場在往後的三、四年內，都會有更高的成長，建議畢業生可以早點搭上這艘大船，以便齊力破浪。

AI 人工智慧

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