毛利率超車聯發科、直逼台積電！這「上市公司」超低調 連謝金河都不認識老闆

「超級低調的上市公司！」財信傳媒董事長謝金河日前表示，精密行星減速機大廠「台灣精銳」毛利率不只超過大立光、聯發科，更直追台積電，他並大讚該公司發展的飯店事業「日月千禧」，雖然謝金河一直以來都不認識老闆張重興，但仍相當尊敬對方。

謝金河日前在臉書發文表示，台南的飯店幾乎每一家都住過，目的在體驗每一家不同的經營風格，但來到台中，他都選擇日月千禧，「很多人都不知道日月千禧也是上市公司。這是代號4583的台灣精銳100%投資的子公司。台灣大多數上市公司老闆，我認識大半，尤其是台中企業界老闆，我認識7、8成，但一直不認識精銳的老闆張重興，到現在都不認識」。

謝金河續指，這家1999年以100萬元起家的精密機械公司，靠著高強度研發，取得「齒輪減速機之行星齒輪潤滑」、「日本聯軸器」、「動力刀塔動力切換裝置」，包括日本、德國、義大利及眾多歐美國家的認證。「仔細一看，台灣精銳毛利率54.61%，已超過大立光的49.84%，聯發科的48%，直追台積電的56.33%」。

謝金河說，台灣的工具機產業實力不及德國、日本，一般業者毛利率在20%上下，但精銳卻比股價上千元的亞德客的45.41%，高出將近10%，「我對這家公司、這個老闆肅然起敬」。

謝金河說，這家公司股東結構，張重興個人持股36.2%，他的投資公司控股42.59%，合計達78.79%，也就是籌碼都在張重興的手上。從毛利率直追台積電來看，台灣精銳的齒輪減速機具有全球競爭力，可以說是台灣隱形冠軍的代表作。去年台灣精銳股本8.02億，創下税後淨利11.24億元，EPS 14.47元的好成績，「精銳去年以每股200元IPO，今年配出10元現金，股價仍在承銷價附近，股價波動不大，但這是我尊敬的公司」。

謝金河表示，自己住過好幾家台中市的飯店，但日月千禧服務最細膩，早餐品質非常好。再深入了解一下，才知道台中的日月千禧是台灣精銳100%的子公司，這讓他更尊敬張老闆。