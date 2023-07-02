快訊

日職／吳念庭「台灣日」敲逆轉三分砲 本季首轟出爐

不只艾怡良出包 台灣歷年三金頒錯獎「5大黑歷史」

詐騙手法一樣還是騙得到人！專家喊話接電話遇3情況要當心

毛利率超車聯發科、直逼台積電！這「上市公司」超低調 連謝金河都不認識老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼攝影╱報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼攝影╱報系資料照

「超級低調的上市公司！」財信傳媒董事長謝金河日前表示，精密行星減速機大廠「台灣精銳」毛利率不只超過大立光聯發科，更直追台積電，他並大讚該公司發展的飯店事業「日月千禧」，雖然謝金河一直以來都不認識老闆張重興，但仍相當尊敬對方。

謝金河日前在臉書發文表示，台南的飯店幾乎每一家都住過，目的在體驗每一家不同的經營風格，但來到台中，他都選擇日月千禧，「很多人都不知道日月千禧也是上市公司。這是代號4583的台灣精銳100%投資的子公司。台灣大多數上市公司老闆，我認識大半，尤其是台中企業界老闆，我認識7、8成，但一直不認識精銳的老闆張重興，到現在都不認識」。

謝金河續指，這家1999年以100萬元起家的精密機械公司，靠著高強度研發，取得「齒輪減速機之行星齒輪潤滑」、「日本聯軸器」、「動力刀塔動力切換裝置」，包括日本、德國、義大利及眾多歐美國家的認證。「仔細一看，台灣精銳毛利率54.61%，已超過大立光的49.84%，聯發科的48%，直追台積電的56.33%」。

謝金河說，台灣的工具機產業實力不及德國、日本，一般業者毛利率在20%上下，但精銳卻比股價上千元的亞德客的45.41%，高出將近10%，「我對這家公司、這個老闆肅然起敬」。

謝金河說，這家公司股東結構，張重興個人持股36.2%，他的投資公司控股42.59%，合計達78.79%，也就是籌碼都在張重興的手上。從毛利率直追台積電來看，台灣精銳的齒輪減速機具有全球競爭力，可以說是台灣隱形冠軍的代表作。去年台灣精銳股本8.02億，創下税後淨利11.24億元，EPS 14.47元的好成績，「精銳去年以每股200元IPO，今年配出10元現金，股價仍在承銷價附近，股價波動不大，但這是我尊敬的公司」。

謝金河表示，自己住過好幾家台中市的飯店，但日月千禧服務最細膩，早餐品質非常好。再深入了解一下，才知道台中的日月千禧是台灣精銳100%的子公司，這讓他更尊敬張老闆。

台積電 上市公司 IPO 聯發科 大立光

延伸閱讀

水冷扇是夏季騙局？ 網激推2神器：沒開冷氣就超冷

一不小心就噴錢！台電曝「冰箱省電3妙招 」 塞滿直接NG

謝金河：AI增強台股的高度

謝金河：老人與狗理論的持續效應

相關新聞

毛利率超車聯發科、直逼台積電！這「上市公司」超低調 連謝金河都不認識老闆

「超級低調的上市公司！」財信傳媒董事長謝金河日前表示，精密行星減速機大廠「台灣精銳」毛利率不只超過大立光、聯發科，更直追台積電，他並大讚該公司發展的飯店事業「日月千禧」，雖然謝金河一直以來都不認識老闆張重興，但仍相當尊敬對方。

整理包／AI趨勢火、大廠輪流秀利多 科技7月大事一次看

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，不只緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）伺服器類股，還有偉...

半導體風雲／從AI晶片到DUV…美禁令再升級 台積「600壯士」該續抱還是斷腕？

台積電受輝達（Nvidia）旋風帶動，人工智慧（AI）及高速運算製程前景備受期待，不只半導體分析師陸行之認為輝達可望直追蘋果，成為占台積20%營收的第二大客戶，甚至還說，「過去常聽到的一顆蘋果救台積電，現在看起來要換人做。」不料美國、荷蘭再祭出兩道禁令，美中晶片戰恐再升級，讓台灣科技廠AI晶片增添區域布局變數。從美國7月的AI晶片出口恐遇限制，到荷蘭ASML設備9月也恐遇出口新禁令，都持續考驗台灣半導體廠商的應變能力與調度彈性，外資又是如何分析，請看我們的報導。

產業追蹤／智慧感測科技 商機大無窮

物聯網應用逐漸普及，其中位於最前端資訊蒐集的感測器扮演關鍵的角色，因為一旦感測蒐集的資訊錯誤，後續即使有再快的資料傳輸速...

產業追蹤／複合式監測 守護民眾健康

氣候變遷的影響下，國際重視環境變化，降低汙染並追求淨零排放，對環境感測有高度需求，各國政府積極以物聯網技術應用於環境品質...

產業追蹤／晶片驗證平台 半導體利器

隨著物聯網、電動車及人工智慧（AI）等新興科技的興起，車用及智慧感測晶片成為半導體產業發展的關鍵技術，帶動全球半導體產也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦