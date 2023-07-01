整理包／AI趨勢火、大廠輪流秀利多 科技7月大事一次看

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，不只緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）伺服器類股，還有偉康（6865）、普鴻（6590）、虎門（6791）、訊連（5203）資服相關，以及軟體商叡揚（6752）、伊雲谷（6689）、倍力（6874）等「軟硬體系統整合」次族群，都有極強表現。

台廠資服、軟體、碳權、系統整合業者，今年5月在AI狂潮加持下，幾乎普遍受惠，單月漲幅達3至4成。大廠除找專家討論、也制定AI 應用產品的生產規劃，搶先訂下新品研發期程、提早卡好新品發表會的時間，而自5月輝達發表全新晶片後，對手超微董座蘇姿丰也將在7/19帶晶片MI300X訪台。投資人特別關注AI趨勢在7月是否能續強？以下整理AI、雲端大事（依時間先後排序）一次看。

1. 緯創：7月5日啟動「天線人才培育金」

緯創 （3231）宣布正式推出「天線人才培育金」計畫，並實際提供一筆專屬培育金，協助天線領域專業人才，藉此機會投資自己、加值相關技能；若培育結果合格還將獲得進入緯創工作的機會、畢業即就業，而該計畫將於7月5日開放申請，緯創廣邀有志之士一起投身鑽研天線領域。

2. 緯創 ：7月5日除息交易

代工大廠緯創（3231）將於下週三（7月5日）進行除息交易，預計每股配發現金股利2.6元，發放率達64.81%；若以6月30日收盤價90.8元計算，除息前參考價88.2元，息殖為2.6元，股息殖利率約達2.86%，而股利發放日訂於7月28日，近日外資報告齊發支持落後補漲的緯穎（6669），也推動母公司緯創的股價衝上新高，吸引市場投資人矚目。

3. 緯創 ：7月6日將啟動5G專網 導入古蹟智慧園區計畫

隨著新興5G市場進步，5G技術日益複雜，包括緯創等原始設備製造商，已面臨大量產品天線測試、驗證和認證的挑戰；面對如此困境，緯創（3231）則決定攜手台灣大哥大（3045）進行合作計畫，並將在下週四7月6 日，在松菸北向製菸工廠，正式啟動「5G專網導入古蹟智慧園區計畫」，並詳細的替大家進行說明。

4. 英業達：7月12日除息交易

代工大廠英業達（2356）去年營收達5,417.5億元，基本每股盈餘1.71元，董事會決議配發現金股利，現金股利總額達新台幣5,381,212,599元，每股則將配息1.5元；對此，英業達則將除息交易日訂定於7月12日，除息基準日為7月18日，而現金股利發放日則在8月11日。

5. 電電公會：7月12日 淨零轉型交流會

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）將於7月12日辦理「永續製造 雙軌轉型-數位轉型+綠色轉型」交流會，宗旨為喚醒製造業的未來成功，邀請大家一起來全面解析雙軌轉型策論，掌握數位趨勢，引領團隊邁向成功，與公會一同探索淨零轉型的最新趨勢，融合供應鏈信任存證機制、數位碳盤查導入、公司智慧化成功案例和政府最高3000萬補助資源，快來一起探討數位轉型的關鍵挑戰和機遇。

6. Gogolook：7月13日掛牌

信任科技服務商Gogolook（6902）作為證交所創新板新經濟軟體第一股，最快在7月13日掛牌；公司不僅連年持續展現強勁的營收成長，今年更擴大成長幅度，前5月累積營收相較去年同期成長105%，達新台幣3.13億元。而公司將在7月13日上市前公布新任董事會，其中董事長由共同創辦人暨董事長鄭勝丰連任，共同創辦人暨執行長郭建甫續任一般董事，穩懋半導體股份有限公司（3105）董事暨總管理處總經理陳舜平以法人代表身份續任一般董事。

7. 1111人力銀行：7月13日 AI科技人才趨勢論壇

隨著AI技術的高速發展與擴張，不僅帶動經濟增長，也引發產業對科技人才儲備、培養和職能變遷等議題的關注，眾多新興職業也應運而生。1111人力銀行特地規劃一場AI科技人才趨勢論壇，並邀請「台灣微軟公司首席營運長陳慧蓉」帶來精彩的演講，盼透過技術應用、人才培育、跨界思維、趨勢展望等四大面向出發，邀請您與業界菁英專家齊聚交流分享，一同掌握AI趨勢與應用，為未來科技人才的發展開創更多新可能！

8. 叡揚：7月14日說明2023年營運狀況

台灣軟體領導廠商叡揚（6752）旗下各產品線均成長，在ESG永續經營下，協同合規持續發酵，帶動知識協同平台需求，另外，智慧化IT維運AIOps興起，叡揚IT系統監視工具持續加溫。2022年叡揚全年合併營收為14.27億元，稅後純益17,231萬元，每股稅後盈餘為5.74元，董事會並決議每股配發2.6元現金股利及0.8元股票股利。

9. 超微（AMD）：7月19日執行長蘇姿丰來台辦發表會

伺服器大廠超微日前召開資料中心與人工智慧技術發表會，素有半導體女王之稱的AMD（超微）執行長蘇姿丰，除秀出旗下2大研發成果，也公布超微在AI領域的最新成長策略，盼能藉此成功搶佔AI伺服器商機。而市場則屢傳她將於7月19日來台安排產品發表會等規劃，引起各界關注及各種熱烈討論。

10. 禾伸堂、信果：7月27日「5G x AI x 元宇宙開發論壇」

蘋果（Apple）公司近期推出了引人矚目的Vision Pro頭戴裝置，為AR/VR/MR市場增添新的動能與話題，也標示著元宇宙發展的重要里程碑。主辦單位為協助台灣半導體與電子科技產業能夠搭上元宇宙成長新浪潮，活動將邀集相關技術領域代表性業者與專家現身分享他們的研發成果、實作經驗和市場洞察，是全面瞭解元宇宙關鍵技術的難得機會。

這波由輝達創辦人黃仁勳所帶起的AI 人工智慧狂潮，在短短幾個月內，便成功席捲全球，不僅讓輝達股價連連狂漲，更帶動有關類股走勢狂飆。而在ChatGPT熱度竄升之下，更進一步帶動「生成式AI」熱潮激增，不僅有龍頭大廠透過各種機會釋出新利多，也有不少上下游業者搭配上AI技術，推出各種應用產品，積極向市場及顧客透露，全球對整個AI前景所抱持的樂觀態度。