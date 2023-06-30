中科新創團隊夢想起飛 FITI競賽屢創佳績

中科管理局提供多元新創輔導能量，力挺新創不遺餘力，今年率領24組新創團隊參加國科會2023年第一梯次「創新創業激勵計畫」，其中三組團隊順利挺進最終七強，「台灣優良水產種苗生物科技」團隊更拿下創業傑出獎，奪得100萬元創業啟動金。

另外，「Vasscan」與「Tricuss」團隊也獲得創業潛力獎，佳績耀眼。

中科管理局指出，「台灣優良水產種苗生物科技」團隊主要運用基因研究策略與分子標記平台，成功開發可具抗病、耐寒與耐鹽特性的魚苗，打造優質台灣水產種苗品牌。

「Vasscan」團隊提出腹腔鏡血管偵測系統，使用大數據演算法，經由影像前處理頻譜轉換分析，結合人類生理特徵辨識隱藏於組織中的潛在血管，使得手術醫師可以快速辨識血管走向，避免術中因誤判血管位置造成大出血的問題。

「Tricuss」團隊主要開發資訊平台，可協助使用者彙整各類工作資訊，如電子郵件、文字訊息、行事曆等，透過標籤化訊息整合、分類、管理所有工作資訊，且自動化後續工作流程，讓使用者能更便捷地溝通，更有效地掌握與管理資訊。

中科管理局深耕大專院校，透過舉辦各項校園說明會與新創交流媒合活動，從中挖掘優秀學研新創團隊，並藉由活動推展新創公司創業成果露出。

今年更於5月舉辦「中科新創回娘家暨生醫學研團隊技術發表會」，廣邀園區生醫產業廠商、中科歷年輔導新創團隊，以及台北醫學大學、中國醫藥大學及高雄醫學大學三所學校共同參與，提供新創團隊豐富多元資源鏈結，並獲得與園區廠商、合作加速器等交流媒合的機會。

中科管理局表示，中科已建構完善創業生態體系，包括創業團隊進駐場域及共享空間，助益創業交流，並提供客製化業師諮詢輔導，期望帶領園區企業及新創團隊共同發展中部產業新聚落。