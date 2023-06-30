台積電去年員工薪酬中位數233萬元 總裁為276倍

台積電（2330）今（30）日更新最新的年度永續報告，其中提及民國 111 年，台積公司全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣 233 萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1 比276；而總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為 3.4 比 1。

台積電在最新永續報告中提到，獎酬計畫方面台灣廠區各年度的獎勵方案分成 2 年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時的獎勵；而「員工現金酬勞」則於次年度發放，以鼓勵員工長期服務及持續貢獻；海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或 1 至 3 年的長期激勵獎金計畫。

另外台積統計，公司近年營運屢創佳績，民國 107 年至民國 111 年每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣 1,082 億元增至約新台幣 2,395 億元，而同一期間之年度人均薪資福利費用，則由新台幣 221 萬元增至新台幣 325 萬元。

台積電在報告指出，根據民國 110 年執行的員工意見調查，81% 同仁認為公司提供合理的整體獎酬，此結果優於參與韋萊韜悅調查的全球高績效企業（67%）及高科技公司（66%），顯示台積公司除提供具市

場競爭力的薪酬，多數同仁亦認同獎酬合理性。民國 111 年，台積公司營收及獲利再創新高，台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣1,214 億元，同時民國 111 年的年度調薪作業仍依既定規畫執行。

在員工人數方面，台積電統計，公司在台灣、美國、大陸、日本等地擴大投資，持續投入先進技術研發、擴建產能，除強化本土人才招募與培育，並前進日本、東南亞與歐洲等地拓展全球人才招募版圖。 民國 111 年， 全球招募 1 萬 2,442 位新進員工， 新增 7,817 個優質工作機會，提供員工有競爭力的整體薪酬、優於法令的福利制度、安全健康的工作環境，讓同仁樂於投入工作、學習與成長

台積電統計，去年全球員工總數共計 73,677 人；依勞雇合約分類，正職員工為 73,090 人、臨時員工為 587 人；若依勞雇類型分類，包含全職員工 73,310人、兼職員工 367 人。