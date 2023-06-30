緯創推「天線人才培育金」 替5G手機天線開發加速
緯創（3231） 宣布正式推出「天線人才培育金」計畫，並實際提供一筆專屬培育金，協助天線領域專業人才，藉此機會投資自己、加值相關技能；若培育結果合格還將獲得進入緯創工作的機會、畢業即就業，而該計畫將於7月5日開放申請，緯創廣邀有志之士一起投身鑽研天線領域。
緯創指出，隨著新興5G市場進步，5G技術日益複雜，包括緯創等等的原始設備製造商，已面臨大量產品天線測試、驗證和認證的挑戰，而公司透過各種育才計畫，增加自身競爭力，而入選培育金計畫的同學，也能透過接觸各式新技術，親手研發、製作多元產品，趁機學習寶貴的實戰經驗，公司還會分派1對1mentor帶領，幫助每個新鮮人更接近自己的夢想，
據了解，緯創長期關注車用、無人機、機器人、低軌道衛星領域的天線設計，以及波束成型、6G新頻譜、ML/AI、巨量天線的技術應用；而人才培育一直是緯創重中之重，公司除了這次啟動人才培育金徵選外，也連續兩年贊助 Antenna通訊天線大賽，以實際行動來支持天線領域的發展。
隨著5G技術不斷成長，對5G天線的材料選擇，波束配置的要求，也隨之提高，緯創除規劃相關部門專門研究外，也邀請充滿可能性的年輕學子參加專業的天線競賽來磨練，希望透過競賽找到具有發展潛力的設計與學生，為台灣天線設計未來盡一份心力。緯創透露，團隊作品若獲得青睞，也有機會與緯創資通合作，甚至還會協助該團隊創業圓夢。
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