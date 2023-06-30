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鴻海高雄徵才啟動！鎖定AI、Web3.0、電動車等人才

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）今（30）日表示，高雄徵才啟動！鴻海集團繼4月9日和高雄市政府簽署智慧城市投資意向書，即著手籌辦人才招募，集團徵才網站也特別設立「高雄軟體研發中心」專區，鎖定AI、Web3.0、電動車、數位健康等領域，後續也將和高雄市政府密切合作進行相關人才招募，期盼透過持續深耕在地，為高雄打造智慧城市生態系。

鴻海已陸續進駐棧5、棧6、亞灣七號倉庫、和發產業園區及橋頭科學園區，目標不僅將高雄打造為集團軟體研發基地，更要為南台灣打造本土未來科技核心人才基地。

本次徵才，主要圍繞在提升高雄核心科技能力，範圍涵蓋AI、AR、Web3.0、車聯網、雲計算、電動車、數位健康等領域。

作為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，除既有優渥的薪資待遇，以鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。集團也針對加入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

針對員工眷屬方面，集團不僅透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，鴻海更於2020年1月宣布，鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒津貼擴大到6歲（含未滿7歲），每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，兩年來共發出約新台幣3億元以上，照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。

鴻海 徵才 智慧城市

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