賴清德：期許中華電信擔起三大數位平權重任

中華電信今日舉行27周年績優人員表揚大會，副總統賴清德出席頒獎致詞時表示，中華電信可掌握5G數位新時代的發揮空間，更賦予中華電信區域、民眾、企業及產業共三大數位平權重任。

副總統賴清德回憶，20年前自己擔任民進黨團幹事長時，協助中華電信民營化法制作業，同時協助工會座談，最終順利完成民營化，民營化後的中華電信團隊工作更有效率、也更當責。他觀察，中華電信從國營化企業走向民營化，到國際化，也更具有未來性。

賴清德認為，進入數位新時代，5G應用已經來臨，提供中華電信很好的發揮空間，也希望中華電信秉持過去精神，大家站在時代尖端，團結、全力以赴、使命必達，讓國家數位建設及數位轉型順利成功，特別5G及AI時代，民眾跟企業都需要中華電信。

賴清德更期盼，中華電信肩負區域、民眾、企業及產業的三個數位平權重任，他指出目前都市數位化沒問題，但偏鄉要如何加強是未來重要議題，民眾在經濟上的差異也造成數位化的差異，期許未來中華電信可以注意，而台灣有156萬個企業，其中五年以內的企業占60%，相對多數，加上產業多元，現正面臨數位服務及數位轉型挑戰，也是中華電信可以著力之處。

賴清德強調，當台灣面臨數位轉型挑戰時，因應得宜，更可望讓台灣更具競爭力。