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三星電機開發汽車電子零件技術 衝刺擴大車用比重

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

三星電機發布新聞稿指出，日前恢復實體活動四年來首度邀請200多家客戶夥伴出席釜山舉辦的2023年SEMCO零組件學院活動，主要希望擴大車用業務。

三星電機指出，計劃擴大與主要海外客戶的網絡，以加強自COVID-19以來一直被切斷的客戶之間的合​​作，並通過此擴大銷售並發現潛在客戶。

三星電機提到，自 1988 年以來一直致力於開發和生產 MLCC，在 IT 領域擁有全球第二大市占率，正在加強其高溫、高壓和高可靠性電子設備產品陣容，並將其MLCC供應範圍擴大到全球汽車零件製造商和汽車製造商。另外三星電機在主要業務部門新設立汽車電子零部件專門機構，不斷開發MLCC、攝像頭模組、載板等汽車電子零件技術，正在擴大其業務比重。

三星 汽車電子

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