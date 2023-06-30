Lordstown破產 電動車新創公司陷入錢坑

美國電動車新創公司Lordstown Motors本周申請破產保護，並控告蘋果iPhone組裝廠鴻海。Lordstown Motors聲稱鴻海的「詐欺行為以及刻意且持續不履行其商業和財務承諾」，導致該電動車公司的「實質損失」。鴻海則反駁，並表示Lordstown不斷試圖誤導大眾，不願按照條款履行雙方之間的投資協議。

二○二一年九月Lordstown和鴻海首次宣布達成協議：鴻海買下Lordstown工廠並雇用四百名洛茲敦汽車公司員工。Lordstown宣布二○二二年底Endurance上市，銷售目標五百輛，今年再銷售兩千五百輛。次年五月鴻海和Lordstown完成交易，以二點六億美元收購工廠。鴻海還同意投資更多資金。

今年二月由於生產和安全問題，Endurance停止生產。其股價一路下跌，在四月跌破一美元，接獲下市警告；該公司與鴻海的齟齬自此擴大。五月Lordstown進行十五比一的股票反向分割，將股價拉回一美元之上。

鴻海之前已買進價值五二七○萬美元的Lordstown股票，並持有該公司約百分之八的股份。它本應以大約四七三○萬美元購買另外百分之十的股份。但在反向股票分割後，Lordstown和鴻海在交易條款上存在分歧。Lordstown五月警告，如果與鴻海的協議失敗，公司將面臨申請破產的風險。

Lordstown申請破產保護，凸顯在新冠疫情期間股價漲跌互見的電動車新創公司的興衰。

在申請破產保護後，這家俄亥俄州的電動卡車企業股價一路狂瀉，每股略高於二美元，較二○二一年二月的歷史高點下跌百分之九十九。

與其他電動車疫情寵兒一樣，Lordstown一直面臨賣空壓力、監管調查以及因寬鬆貨幣時代結束而收緊貨幣政策的困擾。更糟的是，這些現金密集型電動車新創公司，去年被迫在公開市場出售更多股票以籌集資金，進一步壓低股價。

與老牌電動車巨頭特斯拉相較，由於供應鏈中斷、勞動成本高昂和原材料價格上漲，新創公司生產目標難實現。光是特斯拉第四季的產量就達到每天四七七九輛。

CFRA Research副總裁兼資深股票分析師尼爾森表示，相較之下，加州新創公司Lucid的日產量僅有卅八輛左右，「遠遠未達大規模生產的標準」。該公司預計今年交車一萬至一點四萬輛，而華爾街的預期約為二萬至二點二萬輛。

這也讓這些公司成為空頭標的，紛紛買入Lucid等公司的股票做空，該公司於二○二一年十一月達到五十五美元的高點。該股的空頭部位目前占流通股數的百分之廿五。

Lordstown申請破產，代表電動車產業其他公司將進行整合。

電動車產業目前出現一些贏家和一些輸家。Lordstown申請破產、福特宣布裁員。隨著VOLVO跟進主要汽車製造商加入其不斷擴大的超充站網絡，特斯拉是最大贏家。

專家指出，如果沒足夠資本，基本上是無路可走。汽車業有句老話：你需要的是數十億美元，而不是數百萬元。很多新創公司的確實擁有引人注目的產品，但它們需要有商業模式，需要擁有客戶群，才能擁有持久力。