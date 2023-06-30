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半導體設備進口指標 11年新低

聯合報／ 記者鍾泓良鍾張涵／台北報導
半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

全球景氣前景能見度偏低，拖累台灣出口復甦腳步，國發會昨（二十九）公布五月景氣對策信號綜合判斷分數為十二分，較四月增加一分，景氣燈號為藍燈，進入「連七藍」。其中「實質半導體設備進口值」、「建築物開工樓地板面積」、「外銷訂單動向指數」及「實質貨幣總計數M一B」全面呈現負成長，實質半導體設備進口值指數為九十八點一六，更創十一年來新低。

國發會經濟發展處副處長邱秋瑩指出，全球景氣低迷，訂單能見度不明，供應鏈也面臨去庫存，導致廠商投資偏於保守，數據顯示半導體設備投資跌幅擴大，但目前尚無法評估是因為不看好、還是延後投資，仍需持續觀望。

邱秋瑩說，全球終端需求不振，導致五月生產面、貿易面、金融面、信心面仍低迷，數據亦顯示景氣領先指標轉為下滑，國內景氣持續盤整，成長動能仍偏低。

根據國發會的數據，景氣領先指標為九十九點四六，經回溯修正後，月減百分之○點二八，該指標已經連兩個月下滑；景氣同時指標則連十六個月下滑，累計跌幅是百分之十三點七三。

展望未來，邱秋瑩表示，主要國家領先指標及製造業ＰＭＩ多呈下降，恐延緩我國出口復甦。對於下半年經濟是否可以如預期復甦？主計總處估計下半年應會逐季回升，部分機構將在第三季可能回升，最慢是第四季。

至於景氣燈號何時可擺脫藍燈，國發會經研處處長吳明蕙說，燈號換燈的機會一直存在，預期景氣下半年將優於上半年。不過，目前出口貿易等相關數字表現不佳，還在盤整過程。

全球景氣低緩影響台灣整體外貿表現。整體而言，多數機構預測今年下半年台灣經濟可望較上半年改善，但全球通膨與金融情勢發展，以及美中對抗等不確定因素尚存，仍須留意其對國內景氣的影響。

雖然景氣表現及國內半導體設備投資仍有動盪，但內需相對熱絡，零售及餐飲業營業額持續成長。國發會認為內需受惠解封效益，加上政府推動全民共享經濟成果及節能消費等措施，應有助動能延續。

共享經濟 半導體 指數

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