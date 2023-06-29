鄭文燦：日本大商社盼擴大台灣投資 尋求更多企業合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦。（行政院提供）
行政院副院長鄭文燦。（行政院提供）

行政院副院長鄭文燦今（29）日指出，這四天的訪日之旅，主要就是台日間的產業交流之旅，參與這次日本通訊及先端內容製作技術大展後，參與的幾個大商社都希望能擴大對台灣的投資，也尋求跟台灣的企業有更多合作。

鄭文燦今日晚間受訪時提到，這次的訪日之旅就是台日產業搭橋之旅，就是希望能夠促進台日間的產業交流可以用Coupling這個概念，強強相加，日本在研發、技術與材料各方面都有很多優勢，台灣則是在製造管理、創新研究也有很多的優勢，台日雙方有很多的領域可以合作，包括在半導體、綠能、5G、AI或者生物科技或者是未來的車用電子等。

鄭文燦說，這次的論壇中，參與的幾個企業包過幾的日本大商社，都希望能夠擴大對台灣的投資，也尋求跟台灣的企業更大的合作。與此同時也去了台積電（2330）在竹波的先進的3D的封測的研發中心，看到現場有許多台籍工程師正在努力，相當感動，相信在未來他們能在這個領域有更好的成果。

鄭文燦說，全世界都在追求供應鏈的安全、穩定、可信賴、去風險化，在這點上台灣是一個非常可靠、可以信賴的夥伴，台灣願意跟包括美國、日本結合成為一個很好的Coupling的關係。

日本 鄭文燦

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